Napoli Başkanı De Laurentiis\'ten Osimhen açıklaması! Gelen dev teklifi itiraf etti

Spor

21.08.2025 20:08
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, PSG'nin Victor Osimhen ve Kvara Kvaratskhelia için 200 milyon euro üzerinde teklif yaptığını ancak kabul etmediklerini açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, takımdan ayrılan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. De Laurentiis, Fransız devi Paris Saint-Germain'in Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için dev bir teklif yaptığını itiraf etti.

200 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE TEKLİF

Football İtalia'ya konuşan De Laurentiis, PSG'nin iki yıldız için toplamda 200 milyon euro üzerinde bir bonservis önerdiğini ancak kendilerinin bu teklifi yetersiz bularak kabul etmediğini açıkladı.

'AKLIMIZDA GYOKERES VARDI'

De Laurentiis, Viktor Gyökeres'i o dönemde transfer etmek istediklerini söyleyerek, "O dönemde aklımızda Viktor Gyokeres'i transfer etmek vardı. Ancak farklı sebeplerlerden dolayı bu transfer gerçekleşmedi." şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • CİNCON SEVİCİ:
    Aynen sesli güldüm. 4 2 Yanıtla
  • Ötüken Göktürk:
    günün fikrası 5 1 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    Hadi lan ordan 200 milyonu reddedicek göz yok sizde 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:25
18:38
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye



