Napoli Başkanı De Laurentiis\'ten Osimhen açıklaması! Gelen dev teklifi itiraf etti

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, takımdan ayrılan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. De Laurentiis, Fransız devi Paris Saint-Germain'in Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için dev bir teklif yaptığını itiraf etti.
Football İtalia'ya konuşan De Laurentiis, PSG'nin iki yıldız için toplamda 200 milyon euro üzerinde bir bonservis önerdiğini ancak kendilerinin bu teklifi yetersiz bularak kabul etmediğini açıkladı.
De Laurentiis, Viktor Gyökeres'i o dönemde transfer etmek istediklerini söyleyerek, "O dönemde aklımızda Viktor Gyokeres'i transfer etmek vardı. Ancak farklı sebeplerlerden dolayı bu transfer gerçekleşmedi." şeklinde konuştu.
