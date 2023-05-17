Napoli, Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın yıldız stoperine gözü dikti - Son Dakika
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Napoli, Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın yıldız stoperine gözü dikti

17.05.2023 20:57

İtalya Serie A şampiyonu olan Napoli'de Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'ye dünya devlerinden teklif yağıyor. Napoli, Kim Min-Jae'nin ayrılma ihtimali nedeniyle Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'u transfer listesine aldı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve İtalya şampiyonluğu yaşayan Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae, Manchester United, Tottenham ve Juventus'u peşine taktı. Özellikle Manchester United'ın Güney Koreli savunmacı için ısrarı hayli yüksek.

SERBEST KALMA MADDESİ, NAPOLI'YI ZORLUYOR

48 milyon euroluk serbest kalma maddesi, Napoli'nin futbolcuyu takımda tutma şansını zora sokuyor. Güney Koreli savunmacının da Premier Lig'de top koşturma arzusu yüksek.

Napoli, Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın belkemiğini alıyor

ALTERNATİFLER HAZIRLANDI

İtalya'nın en önemli gazetelerinden La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Kim Min-Jae'nin yerine alınabilecek alternatifler hazırlandı. Listede Galatasaraylı Victor Nelsson da var.

Napoli, Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın belkemiğini alıyor

SEVILLA İSTİYORDU

Sezon başında Sevilla'dan 15 milyon euroluk teklif getiren Nelsson için şimdi de Napoli ihtimali ortaya çıktı. Danimarkalı savunmacı için 20-25 milyon euro seviyeleri Napoli için yüksek bir bedel olarak görülmüyor. Kim Min-Jae'nin gitmesi durumunda Nelsson da İtalya yolcusu olabilir.

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Kim Min Jae, Manchester United yolcusu! Kim Min Jae, Manchester United yolcusu!

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Son Dakika Spor Napoli, Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın yıldız stoperine gözü dikti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Napoli, Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın yıldız stoperine gözü dikti - Son Dakika
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