Napoli, Türk yıldız Özder Özcan\'ı transfer etti

Transfer piyasasında sık sık Türkiye'ye yönelen İtalyan devi Napoli, bu kez çok sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.
Matteo Moretto'nun haberine göre; Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK forması giyen Özder Özcan'ı transfer etti. 1 hafta önce Hollanda temsilcisi Ado Den Haag'dan Iğdır FK'ye transfer olan 18 yaşında olan Hollanda doğumlu forvetin Türkiye macerası böylelikle çok kısa sürdü.
Haberde, Napoli'nin Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi. Genç oyuncunun, İtalyan devinin Primavera yani genç takımında forma giyeceği, ilerleyen dönemlerde A takıma yükseleceği ifade edildi.
