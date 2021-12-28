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Nasadoge Menemenspor: 1-0 - Son Dakika

Nasadoge Menemenspor: 1-0

28.12.2021 17:04
Nasadoge Menemenspor: 1-0

STAT: Yeni HatayHAKEMLER: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan KarabalcıkATAKAŞ HATAYSPOR: Abdullah Yiğiter - Fatih Kurucuk, Falette, Popov, Adekugbe, Sackey, Onur Ergün, Lobzhanidze, Muhammed Mert(Dk.58 Bertuğ Özgür Yıldırım), Saint-Louis(Dk.

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık

ATAKAŞ HATAYSPOR: Abdullah Yiğiter - Fatih Kurucuk, Falette, Popov, Adekugbe, Sackey, Onur Ergün, Lobzhanidze, Muhammed Mert(Dk.58 Bertuğ Özgür Yıldırım), Saint-Louis(Dk.71 Osman Can Güleryüz), Kamara   NASADOGE MENEMENSPOR: Murat Hocaoğlu- Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç, İlyas Bircan, Emre Batuhan Adıgüzel, Cem Çelik, Emir Şenocak, Sabbah (Dk.61 Batuhan Kırdaroğlu), Enes Sağlık(Dk.81 Abdullah Aydın), Toni Gomes, Barwuah(Dk.90 Berkan İbrahim Çakır)GOL: Dk.49 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor)SARI KARTLAR: Dk.89 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor) - Dk.28 Barwuah, Dk.88 Kerem Paykoç (Nasadoge Menemenspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.22'nci dakikada Nasadoge Menemenspor'un atağında Sabbah, içeriye doğru kat ederek topu Enes Sağlık'ın koşu yoluna bıraktı. Son çizgide topla buluşan Enes'in yerden kale alanına gönderdiği top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.31'inci atak geliştiren Nasadoge Menemenspor'da rakip yarı alanının ortalarında topla buluşan Emir Şenocak'ın ceza sahasına derinlemesine gönderdiği topa hareketlenen Cem Çelik, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.45+1'inci dakikada atak geliştiren Atakaş Hatayspor'da topla buluşan Lobzhanidze'nin son çizgiye inerek yerden kale alanına çevirdiği topa Saint-Louis dokundu ancak top direğin dibinden auta gitti.49'uncu dakikada atak geliştiren Atakaş Hatayspor'da sol kanatta topla bulaşan Lobzhanidze'nin ceza sahasına girdikten sonra yerden kale alanına çevirdi. Arka direkte topla buluşan Saint-Louis, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-059'uncu dakikada köşe vuruşu kullanan Nasadoge Menemenspor'da topun başına geçen Enes Sağlık'ın kale alanına çevirdiği topa Kerem Paykoç kafayı vurdu. Top, direğin dibinden auta gitti.83'üncü dakika atak geliştiren Atakaş Hatayspor'da Lobzhanidze sol kanattan topla birlikte ceza sahasına yöneldi ve topu yerden kale alanına çevirdi. O bölgeye koşu yapan Kamara'nın şutu üst direkten geri döndü.85'inci dakika kontra atağa çıkan Nasadoge Menemenspor'da Emir Şenocak, ceza sahasına kadar topu taşıdıktan sonra yerden kale alanı içerisindeki Barwuah'ın önüne bıraktı. Barwuah'ın kontrol edip yaptığı şut kaleci Abdullah Yiğiter'den geri döndü.

Maçta başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.


- Hatay
Nasadoge Menemenspor: 1-0
Nasadoge Menemenspor: 1-0
Nasadoge Menemenspor: 1-0
Nasadoge Menemenspor: 1-0
Nasadoge Menemenspor: 1-0
Nasadoge Menemenspor: 1-0
Nasadoge Menemenspor: 1-0
Nasadoge Menemenspor: 1-0
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Muhammet Mert, Onur Ergün, Hatayspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nasadoge Menemenspor: 1-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nasadoge Menemenspor: 1-0 - Son Dakika
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