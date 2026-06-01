Naz Arıcı Gümüş Madalya Kazandı

Uluslararası masterlar artistik buz pateni yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Naz Arıcı, gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu (ISU) tarafından düzenlenen 2026 Uluslararası Masterlar Artistik Buz Pateni yarışması, Almanya'nın Münih şehrine bağlı Oberstdorf kentinde yapıldı. Bu sene 20.'si gerçekleşen, toplamda 30'dan fazla ülke ve 500'den fazla buz patencinin katıldığı yarışmada Türkiye'yi temsil eden 'Altın Kuğu' lakaplı buz pateni sporcusu Naz Arıcı, altın bayanlar kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya getirdi.

Milli sporcu Naz Arıcı, yarışma için antrenörü Timuçin Özbükücü ile 1 sene boyunca çok sıkı ve disiplinli çalıştıklarını ifade ederek, "Bu yarışmanın benim ve ülkem için anlamı büyük. Bu, dünyada masterlar dalında en büyük artistik buz pateni yarışması. Ülkemin adını en üst sırada tutmak, sevdiklerimin ve bana inananların benden madalya beklemesi beni çok daha azimli yaptı. Bununla birlikte üzerimdeki sorumluluğu çok fazla hissettim. Antrenmanımın ikinci gününde Kanadalı rakibimle yaşadığımız çarpışma tehlikesi sonucu ters bir düşüş yaşadım, kuyruk sokumumun üzerine kötü düşerek çatlattım. Daha sonraki antrenmanda sol patenimin çeliği sağ bacağımı derinden kesti. Pansumanlarla yarışmaya çıktım. Ama tabi bunların hiçbiri bahane değil. Teknikte rakiplerimin açık ara önüne geçmeme rağmen toplamda 1 puandan az bir farkla gümüş madalya sahibi oldum. Kürsüyü İngiltere, Türkiye ve Amerika olarak paylaştık. Benim için farklı bir deneyim oldu bu yarışma. Başarımda en büyük payı olan kendi antrenörüm Timuçin Özbükücü'ye en büyük minnetlerimi sunuyorum. Bunun yanı sıra orada yaşadığım talihsizliklerde fizisel ve psikolojik olarak yanımda olan antrenör Marie-Therese Kreiselmeyer'e de teşekkür etmek istiyorum. Dünyaca ünlü iki antrenörün desteğini almak benim için en büyük hediye. Tim Özbükücü Spor Kulübü yöneticilerimiz, takım arkadaşlarım bana çok destek oldular. Benimle ağlayıp benimle strese girdiler. Ülkeme bu madalyayı getiriyor olmak çektiğimiz onca strese değermiş. Bu başarımla birlikte dünyada sevenlerimin ve destekçilerimin ne kadar fazla olduğunu daha iyi anladım. Bu çok büyük bir gurur. Bu başarımla birlikte yarışma sonunda bir çok ülkeye, bir çok röportaj verdim. Benim bu spordaki başarılarımı yakından takip ediyorlar. Antrenörümle birlikte çalışmalarımızda izlediğimiz programı merak ediyorlar. Sevenlerimiz ve takipçilerimiz gerçekten çok fazlaymış" diye konuştu.

Antrenör Timuçin Özbükücü ise Naz ile birlikte gece gündüz demeden çok sıkı çalıştıklarını belirterek, "Çalışma saatlerimiz 06.00'da başlıyordu. Günde 8 saati bulan yoğun antrenmanlarımız oldu. Ben antrenörlüğümün yanı sıra hem uluslararası hem de ulusal buz pateni teknik uzmanıyım. Naz'ın koreografisini dünyaya damga vuracak şekilde hazırlayıp sundurdum. Yarışma sonunda bize olan ilgi çok büyüktü. Birkaç ülkeden sporcu Türkiye'ye gelip benden onlara koçluk yapmamı istediler. Ülkemizde buz patenini daha çok tanıtıp sevdirmek ve yabancı ülkelerden ülkemize sporcular çekip, kamplar ve büyük yarışmalar düzenlemek istiyorum. Naz ve ben; Türkiye'yi buz pateninde, özellikle masterlar kategorisinde dünya çapındaki başarısıyla duyurmaya adadık kendimizi" şeklinde konuştu.

Yarışmada birinciliği 53.79 puanla İngiltere'den Emily Walker, ikinciliği 52.89 puanla Türkiye'den Naz Arıcı, üçüncülüğü ise 49.70 puanla Amerika'dan Karissa Williams kazandı. - İSTANBUL