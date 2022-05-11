Nazilli altyapısında Aktar dönemi - Son Dakika
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Nazilli altyapısında Aktar dönemi

11.05.2022 10:43
Nazilli altyapısında Aktar dönemi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu tamamlayan Nazilli Belediyespor'da yeni yönetim yapılanma hamlelerini sürdürüyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu tamamlayan Nazilli Belediyespor'da yeni yönetim yapılanma hamlelerini sürdürüyor. Daha önce teknik direktör Taner Öcal'la sözleşme yenileyen yönetim, altyapı koordinatörlüğü görevine de UEFA pro lisans sahibi Osman Aktar'ı getirdi. Kariyerinde daha önce Aydınspor, Turgutluspor ve Kuşadasıspor gibi takımları çalıştıran, Altınordu'da altyapı direktörlüğü yapan 56 yaşındaki Aktar'la 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, "Önümüzdeki sezon için işi baştan sıkı tutuyoruz. Güçlü bir kadro kurarak hedefimizde inşallah bir üst lig olacak. Nazilli Belediyespor olarak antrenörlük kariyerine 1989 yılında başlayan Osman Aktar ile altyapımız için 1 yıllık sözleşme imzaladık. Osman Aktar'a altyapı koordinatörlüğü görevinde başarılar diliyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun" diye konuştu.


Nazilli altyapısında Aktar dönemi
Nazilli altyapısında Aktar dönemi
Nazilli altyapısında Aktar dönemi
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Nazilli Belediyespor sezonu buruk tamamladı Nazilli Belediyespor sezonu buruk tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Lisans, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli altyapısında Aktar dönemi - Son Dakika


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