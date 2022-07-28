Nazilli Belediyespor Çağman'ı bir yıllığına kiraladı

Nazilli Belediye spor 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarına devam ederken, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Niğde Anadolu FK kulübünde, ikinci yarısında ise Karşıyaka forması giyen Tuncay Turgay Çağman Altınordu FK'dan kiralandı.

Nazilli'de gerçekleştirilen son görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanan oyuncu 19 yaşındaki genç oyuncu Tuncay Turgay Çağman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor kompleksinde düzenlenen tören ile kendisini siyah beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde hazır bulunan Kulüp Başkanı Ünal Önal yaptığı açıklamasında, genç sporcunun transferinin hayırlı olmasını dileyerek, "Mücadele edeceğimiz TFF 2. Lig beyaz grupta maçlarımız başlamadan kadromuzu tamamlayıp antrenmanlarda tam kadro çalışılması için yönetim kurulunda bulunan tüm arkadaşlarımız ile özverili bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçrvede Altınordu FK kulübünden Tuncay kardeşimiz ile 1 yıllık anlaşma sağladık, kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" dedi.

İmza töreni sonrasında duygularını dile getiren yeni transfer Tuncay Turgay Çağman, "Hedeflerim doğrultusunda elimden geleni yapıp kulübümüzün de menfaatleri doğrultusunda kendi hedeflerim için her şeyin en iyisini yapacağım. Bu camianın bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tuncay Turgay Çağman kimdir?

5 Ocak 1993 İstanbul doğumlu oyuncu; 1,76 boyunda ve sağ bek mevkiinde görev alıyor. 2021-2022 sezonun ilk yarısında Niğde Anadolu FK, İkinci yarısında ise Karşıyaka forması giydi. Futbola Beylikdüzü 2011 Futbol Kulübünde başlayan oyuncu Selimiye Futbol Kulübüne transfer oldu. 2017-2018 sezonunda Altınordu Futbol Kulübüne transfer olan Tuncay, kulübünde profesyonel sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon toplamda 18 maçta forma giydi. - AYDIN