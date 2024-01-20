 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşı karşıya gelecek. Nazilli Belediyespor 10'uncu sırada yer alırken, Beyoğlu Yeni Çarşı 13'üncü sıradadır.

Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak
20.01.2024 - 10:26,
Abone Ol

NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Altınordu ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın İstanbul'da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya gelecek. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Berkan Çetin düdük çalacak. Nazilli Belediyespor 21'inci haftayla 27 puanla 10'uncu sırada girerken, Beyoğlu Yeni Çarşı 18 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Beyoğlu, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak - Son Dakika


12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:35:15. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement