Nazilli Belediyespor\'da kadro operasyonu

NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda kötü gidişe engel olamayarak devreyi 26 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'da kadroda operasyon yapıldı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda ikinci devre kadro yapılanmasında düşünülmeyen Berkant Kavzar, Efecan Mızrakçı, Onur Hüseyin Demir, Cemil Devrim, Muhammet Tayyip Taşçi, Yağız Parlak, Ekin Karakuyu ve Ahmet Eymen Eryılmaz'a kendilerine kulüp bulmaları söyleyerek yollarını ayırdı. Nazilli temsilcisinin dış transferde ise listesine altyapısında yetiştikten sonra birçok kulüpte forma giyen, ilk yarıyı İnegöl Kafkasspor'da geçiren 27 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı aldığı öğrenildi. Orkan'ın da teklife sıcak baktığı belirtildi.

FURKAN VE ENES TRANSFER OLUYOR

Nazilli Belediyespor'un genç yıldızları Furkan Apaydın ve Süleyman Enes Karakaş da kulüplerine bonservis geliri kazandırarak ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başından beri birçok takımla adı anılan 21 yaşındaki stoper Furkan Apaydın ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Enes Karakaş için 1'inci Lig ekibi Çorum FK'nın siyah-beyazlılara resmi teklif yaptığı öğrenildi. Kulüplerin toplam 8 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaştığı iddia edildi. Furkan, bu sezon 15 maçta forma giyip 4 gol atma başarısı gösterdi. İlk profesyonel sezonunda 13 maça çıkan Süleyman Enes ise 9 karşılaşmaya ilk 11'de başladı.