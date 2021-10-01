Nazilli Belediyespor deplasmanda terleyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı maç yapmadan geçiren Nazilli Belediyespor yarın Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Mehmet Türkmen'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sıralamada 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puanla 8'inci basamakta yer alan siyah-beyazlıların teknik direktörü Kadir Kar, zorlu bir maça çıkacaklarını ancak evlerine istedikleri sonucu alarak döneceklerini söyledi. Nazilli'de sakatlıkları geçen İlyas, Aytaç ve Mehmet Özdıraz da forma bekliyor.