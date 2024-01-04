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Nazilli Belediyespor, Efeler SFK'nın Nazilli'de maç oynama talebini reddetti - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, Efeler SFK'nın Nazilli'de maç oynama talebini reddetti

Nazilli Belediyespor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Efeler SFK'nın iç saha maçlarını Nazilli'de oynama talebini kabul etmedi. Nazilli yönetimi, Adnan Menderes Stadı'nın yıkım kararı sonrası evsiz kalan Efeler SFK'nın Nazilli İlçe Stadı'nda maç yapmasına olanak olmadığını belirtti.

Nazilli Belediyespor, Efeler SFK\'nın Nazilli\'de maç oynama talebini reddetti
04.01.2024 - 12:14,
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NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Efeler SFK'nın iç saha maçlarını Nazilli'de oynama talebini reddetti. Aydın merkezli Efeler SFK, çürük raporuyla depremde çökme riski bulunup yıkım çalışmalarına başlanan Adnan Menderes Stadı'nın maçlara kapatılması nedeniyle ilk yarıdaki iç saha müsabakalarını İncirliova'daki Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynadı.

Efeler temsilcisi ikinci devre öncesi rakiplerini Nazilli İlçe Stadı'nda konuk etmek isterken, siyah-beyazlılar bu talebe olumsuz yanıt verdi. Nazilli yönetimi, "Adnan Menderes Stadı'nın yıkım kararı sonrası evsiz kalan Efeler 09 SFK'nın iç saha maçlarını Nazilli İlçe Stadı'nda oynamasını yönetim kararıyla üzülerek reddediyoruz. İç sahamızın iki takımın maçlarını kaldıracak saha yeterliliği bulunmamaktadır" mesajı paylaştı.

Kaynak: DHA
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