Nazilli Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek yarı final serisini 3. maça taşıdı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek yarı final serisini 3. maça taşıdı

Nazilli Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup ederek yarı final serisini 3. maça taşıdı

Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde Nazilli Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek yarı final serisini 3. maça taşıdı. Nazilli Belediyespor, galibiyetiyle genel durumu 1-1'e getirdi.

03.05.2024 14:35  Güncelleme: 14:48
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Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde 1. Lige yükselme yarı final serisi ikinci maçında Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nı misafir eden Nazilli Belediyespor sahadan galip ayrılarak genel durumu 1-1' e getirdi ve yarı final serisini 3. maça taşıdı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan potanın efeleri ilk çeyreği 18-15 ile önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstün oyununu koruyan Naz Naz 37-26'lık skorla karşılaşmanın ikinci yarısına başladı. 53-39'luk skorla 3. çeyreği önde tamamlayan takımımız son çeyrekte de rakibine şans tanımadı ve parkeden 68-62'ilk skorla galip ayrıldı.

Takımda ismi öne çıkan oyuncular, Uğur Dokuyan 17 sayı, 7 ribaund,7 asist Çağatay Çevik 15 sayı 5 ribaund Arif Erhan Kocamış 12 sayı, 4 ribaund 4 asist Mehmet Meriç 8 sayı, 8 ribaund, Oğulcan Sevim 7 sayı,5 asist,4 ribaund ile galibiyete etki eden isimler oldu.

Başkan Tetik' ten tam destek

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik karşılaşmayı belediye meclis üyeleri ile birlikte tribünden takip ederek, takıma destek oldu. Potanın efeleri, serinin 3. Mmaçında 6 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor ile tekrar karşılaşacak ve müsabakayı kazanan takım TBL'ye yükselecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek yarı final serisini 3. maça taşıdı - Son Dakika

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