Nazilli Belediyespor - Teco Karacabey Belediyespor: 0-2 - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor - Teco Karacabey Belediyespor: 0-2

01.05.2022 17:21
Nazilli Belediyespor - Teco Karacabey Belediyespor: 0-2

STAT: İlçeHAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Hakan Erkan (xx), Faruk Yağlı (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Ebu Sıddık (x), Selçuk (x) (Dk. 77 Onur x), Cemal (xx), Koray (x), Mert Er (x), Bünyamin (x) (Dk. 67 Mehmet Ersavaş x), Mert Çapar (x), Hasan Yurtseven (x), Ömer (x) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Hakan Erkan (xx), Faruk Yağlı (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Ebu Sıddık (x), Selçuk (x) (Dk. 77 Onur x), Cemal (xx), Koray (x), Mert Er (x), Bünyamin (x) (Dk. 67 Mehmet Ersavaş x), Mert Çapar (x), Hasan Yurtseven (x), Ömer (x) (Dk. 45 Ahmet x), Aytaç (x) (Dk. 67 Emre x)TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel (xxx) - Enes (xx), Hakan (xxx), Mevlüt (xx), Abdullah (xx) (Dk. 46 Kaan x), Bekir Can (xx) (Dk. 64 Ahmet x), Arda (xxx), Sergen (xx), Uğur Mustafa (xxx) (Dk. 90+4 Efe), Harun (xxx) (Dk. 90+3 Berk Ali), Devrim (xxx) (Dk. 73 Ömer x)GOLLER: Dk. 9 Uğur Mustafa, Dk. 78 Harun (Karacabey Belediyespor)SARI KARTLAR: Cemal, Mert Çapar, Mert Er, Aytaç, Hasan Yurtseven, Bünyamin (Nazilli Belediyespor), Abdullah, Bekir Can (Karacabey Belediyespor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 32 Mert Çapar, Dk. 80 Mert Er, Dk. 84 Aytaç (yedek kulübesinde) (Nazilli Belediyespor), Dk. 84 Kaan, Dk. 87 Bekir Can (Karacabey Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan Nazilli Belediyespor evinde Play-Off'a kalma mücadelesi veren Teco Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenildi. Konuk Karacabey Belediyespor 9'uncu dakikada Uğur Mustafa ile perdeyi açtı ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Karacabey Belediyespor'da 80'inci dakikada sahne alan Harun farkı ikiye çıkardı. Kırmızı kartların havada uçuştuğu gergin geçen maçta ev sahibinden Mert Çapar, Mert Er ve Aytaç, konuk takımdan Kaan ve Bekir Can oyundan atıldı. Karacabey Belediyespor bu skorla 53 puana yükseldi ve Play-Off'taki yerini sağlamlaştırdı. Nazilli Belediyespor ise 45 puanda kaldı.


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Hasan Yurtseven, Karacabey, Mert Er, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor - Teco Karacabey Belediyespor: 0-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor - Teco Karacabey Belediyespor: 0-2 - Son Dakika
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