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Nazilli Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 1-1 - Son Dakika

Nazilli Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 1-1

06.02.2022 15:03
Nazilli Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 1-1

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xx), Erdi Abdülmecit Sayar (xx), Bedirhan Soydemir (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Hasan Yurtseven (x) (Dk. 74 Emre x), Mehmet (x) (Dk. 46 Bünyamin x), Ömer (x) (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xx), Erdi Abdülmecit Sayar (xx), Bedirhan Soydemir (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Hasan Yurtseven (x) (Dk. 74 Emre x), Mehmet (x) (Dk. 46 Bünyamin x), Ömer (x) (Dk. 74 Ahmet x), Koray (xx), Mert Er (xx), Onur (xx), Selçuk (x), Mert Çapar (xxx), Aytaç (x) (Dk. 46 Fatih x), Cemal (xx)CRIPTOWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x) - Ali Osman (xx), Emre Kara (xx), Selim (x), Hakan (x), Sefa (x) (Dk. 71 Eyüp x), Ercüment Eray (x), Rıdvan (x) (Dk. 74 Yunus Emre x), Embiya (xx) (Dk. 90 Tezcan), Aykut Emre (xx), Fatih (xxx) (Dk. 90 Murathan)GOLLER: Dk. 84 Fatih (Zonguldak Kömürspor), Dk. 85 Mert Çapar (Nazilli Bld)KIRMIZI KART: Dk. 90 Aykut Emre (Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Hasan Yurtseven, Bünyamin (Nazilli Bld), Ercüment Eray, Rıdvan, Aykut Emre (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışındaki Nazilli Belediyespor evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada konuk ekip 84'üncü dakikada Fatih'in golüyle öne geçerken, bu gole 85'inci dakikada Mert Çapar'la yanıt veren siyah-beyazlılar, 1 puanı hanesine yazdırdı. Zonguldak Kömürspor'da Aykut Emre, 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 29 puana ulaşırken, Zonguldak temsilcisi puanını 23'e çıkardı.


- Nazilli
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Hasan Yurtseven, Zonguldak, Nazilli, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 1-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 1-1 - Son Dakika
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