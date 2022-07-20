Nazilli'nin kalesi emin ellerde - Son Dakika
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Nazilli'nin kalesi emin ellerde

20.07.2022 11:32
Nazilli'nin kalesi emin ellerde

TFF 2'nci Lig'de hafta başında başladığı yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Nazilli Belediyespor kalecilerine güveniyor.

TFF 2'nci Lig'de hafta başında başladığı yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Nazilli Belediyespor kalecilerine güveniyor. Siyah-beyazlılarda 4 yıldır kaleyi koruyup 5'inci sezonuna girmeye hazırlanan 33 yaşındaki tecrübeli eldiven Zekeriya Topayan'ın yanı sıra Hasan Çayrak, Canberk Aydemir ve Eren Kaya, Kaleci Antrenörü Niyazi Boylu gözetiminde yoğun tempoyla lige bileniyor. Atletik Performans ve Wellness Antrenörü İrfan Şener'in de dahil olmasıyla Teknik Direktör Taner Öcal'ın ekibi tamamlanırken, siyah-beyazlı kulüpte hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Nazilli Belediyespor, 27 Temmuz'da Turgutluspor, 29 Temmuz'da Fethiyespor ve 6 Ağustos saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor ile hazırlık maçları oynayacak.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'nin kalesi emin ellerde - Son Dakika

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