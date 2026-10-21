Nazilli Şehir Spor, Germencikspor deplasmanında deplasman taraftarı olmadan çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nazilli Şehir Spor, Germencikspor deplasmanında deplasman taraftarı olmadan çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nazilli Şehir Spor, Germencikspor deplasmanında deplasman taraftarı olmadan çıkıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Şehir Spor, Süper Amatör Lig'in açılış haftasında 25 Ekim Pazar günü Germencikspor'a konuk olarak mutlak galibiyet arıyor. İlçe Güvenlik Kurulu kararıyla deplasman taraftarı alınmayacak, siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını tribünde destekleyemeyecek.

Süper Amatör Lig'in açılış haftasında pazar günü Germencikspor'a konuk olacak Nazilli Şehir Spor Kulübü, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Hazırlık dönemini namağlup tamamlayan siyah-beyazlıların bu zorlu mücadelesine, güvenlik kararı gereği deplasman taraftarı alınmayacak.

Süper Amatör Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Ligin ilk haftasında Nazilli Şehir Spor Kulübü, zorlu Germencikspor deplasmanında sahaya çıkıyor. 25 Ekim Pazar günü Germencik İlçe Stadı'nda oynanacak kritik müsabakada ilk düdük saat 16.00'da çalacak.

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen siyah-beyazlılar, yaklaşık 1,5 aydır Esat Ergüler Tesisleri'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Ayhan Yıldız yönetiminde sıkı bir kamp dönemi geçiren "Naz Naz", bu süreçte oynadığı 5 hazırlık maçından da yenilgisiz ayrılarak lige ne kadar hazır olduğunu kanıtladı. Sezona 3 puanla başlamak isteyen Nazilli temsilcisi, Germencik deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Öte yandan, heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Nazilli taraftarlarını üzen bir gelişme yaşandı. İlçe Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, pazar günü oynanacak mücadeleye deplasman seyircisi alınmayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, sezonun bu ilk maçında takımlarını tribünden destekleyemeyecek.

Kaynak: İHA
NazilliFutbolPazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
22 yaşında kredi kartı borcuna battı Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi 22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
13:51
PSG tribünlerinde skandal pankart Barcelona UEFA’ya şikayet etti
PSG tribünlerinde skandal pankart! Barcelona UEFA’ya şikayet etti
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:33
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:59:11. #7.13#
SON DAKİKA: Nazilli Şehir Spor, Germencikspor deplasmanında deplasman taraftarı olmadan çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei