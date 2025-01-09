Nazillispor, Antalya Kampında Karaköprü Belediyespor\'a Yenildi

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Nazillispor, Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında Karaköprü Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Nazillispor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Karaköprü Belediyespor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup oldu. Nazillispor'un golü Kürşat Babamoğlu'ndan geldi. Siyah İnciler, yarın kampı tamamlayarak Nazilli'ye dönecek. Naz Naz, tesislerinde ikinci yarının ilk maçında oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Nazillispor'un teknik direktörü Muzaffer Taşkın, yapılan hazırlık maçlarının takımın eksiklerini görme ve ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde başlama adına önemli olduğunu belirtti. Takımın Giresunspor karşısında iyi bir performans sergileyebilmek için eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalarını hızlandıracağı öğrenildi. - AYDIN