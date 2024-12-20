Nazillispor Belediye Derincespor Maçına Galibiyetle Odaklandı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillispor pazar günü deplasmanda oynayacağı Belediye Derincespor maçına odaklandı. TFF Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'nun kriterleri yerine getiremediği için kestiği 3 puan silme cezasının puan tablosuna yansıtılmasıyla sıralamada 9 puanla düşme hattına gerileyen siyah-beyazlılarda oyuncular devrenin son maçı için galibiyet sözü verdi. Teknik direktör Hakan Fırıloğlu sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlayacaklarına inandığını söyledi. Hakan Fırıloğlu, "Oyuncularımın antrenmanlarda hırslı çalışmaları beni umutlandarırıyor. En önemlisi takımın morali çok yüksek. Oyuncularımın ilk yarının son maçını galibiyet ile tamamlayacaklarına inanıyorum. Çünkü oyuncularıma güveniyorum. Bu karşılaşma bizim için çok büyük önem taşıyor" dedi. Kulüpte CEO'luk görevine hafta içinde Bülent Özçelik getirilmişti.