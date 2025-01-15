Nazillispor, İkinci Yarıya Galibiyetle Başlamak İstiyor - Son Dakika
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Spor

Nazillispor, İkinci Yarıya Galibiyetle Başlamak İstiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme korkusuyla devreyi tamamlayan Nazillispor, yeni teknik direktörü Muzaffer Taşkın liderliğinde ikinci yarıya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Takım, Antalya kampının ardından bu hafta Giresunspor ile oynayacak.

15.01.2025 12:37
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devreyi küme düşme korkusuyla tamamlayan Nazillispor, yeni teknik patronu Muzaffer Taşkın ve yeni yapılanmasıyla ikinci yarıya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Antalya kampını tamamlayıp ilçeye dönen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, cumartesi günü düşme hattındaki Giresunspor'la oynanacak ikinci devrenin ilk maçı öncesinde, "Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Nazilli'ye döndük. Bu hafta kendi sahamızda ve kendi taraftarlarımız önünde ligin ikinci yarısının ilk maçını Giresunspor ile oynayacağız. Biz ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Hedefimiz bu" dedi.

Kaynak: DHA

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