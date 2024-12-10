Nazillispor'un Çıkışı Devam Ediyor - Son Dakika
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Nazillispor'un Çıkışı Devam Ediyor

Nazillispor\'un Çıkışı Devam Ediyor

Nazillispor, yeni teknik ekibiyle son haftalarda 6 puan toplayarak çıkışa geçti.

10.12.2024 11:32
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden olan Nazilli spor, kadrosuna kattığı tecrübeli 3 isimle birlikte çıkışa geçti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aydın ekiplerinden Nazillispor'da son haftalarda yakalanan çıkış hem Nazillili taraftarları hem de Aydın'daki spor camiasında yüzleri güldürdü. Beyoğlu maçından önce Antrenör Erman Kırmızı'nın teknik ekibe katılması ve bunun yanında tecrübeli kaleci antrenörü Bülent Okkan ve yine tecrübeli masör Emin Kocaman'ın da takımda olması, oyunculardaki havayı olumlu yönde değiştirdi. Beyoğlu maçına kadar ligde çok zor günler geçiren ve galibiyete hasret kalan siyah beyazlılarda Erman Kırmızı'nın teknik ekibe dahil olması tüm havayı değiştirdi. Oyuncularla ikili ilişkileri ve iletişimin iyi olması takıma pozitif katkı sağlayarak, son iki maçta 6 puan kazanılmasına neden oldu. Önce evinde Beyoğlu'nu 2-1 mağlup eden Naz-Naz, daha sonra deplasmanda alt sıralardaki rakiplerinden Mersin İdman Yurdu'nu da 1-0 mağlup etti. İlk hedefin ligde kalmak olduğu Nazillispor'da, spor kamuoyu tarafından 'Eğer bu çıkış devam ederse, siyah beyazlıların ligin ikinci yarısında Play-Off potasına girmesi içten bile değil' şeklinde yorumlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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