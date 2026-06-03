Nazlı Karakuş'un Altın Madalya Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazlı Karakuş'un Altın Madalya Hedefi

Nazlı Karakuş\'un Altın Madalya Hedefi
03.06.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordulu sporcu Nazlı Karakuş, Brezilya'daki Wushu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya peşinde.

Ordulu milli sporcu Nazlı Karakuş, Brezilya'da 8-13 Haziran tarihleri arasında yapılacak Wushu Kungfu Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Wushuya 8 yıl önce başlayan Karakuş, 7 kez Türkiye, 2 kez de Balkan şampiyonalarında derece elde etti.

Antrenör Savaş Çakmak gözetiminde hazırlanan Nazlı Karakuş, AA muhabirine, ilk defa Wushu Kungfu Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda ülkesini temsil edeceğini söyledi.

Uzun süredir, 52 kiloda yarışacağı şampiyonaya hazırlandığını belirten 24 yaşındaki sporcu, artık hazırlıkların son aşamasında olduğunu söyledi.

Milli sporcu, hedeflerine ulaşmak için daha hırslı, odaklı ve kontrolü çalıştığını anlatarak, "Artık daha tecrübeli ve deneyimliyim. Umarım bu tecrübemin sonucunu Brezilya'da almış olurum. Bunun için çok emek veriyorum." dedi.

"Hedefime ulaşacağıma olan inancım tam"

Hedeflerine değinen Nazlı Karakuş, "Brezilya'da yapılacak Büyükler Wushu Kungfu Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Birçok deneyimli rakibimin olduğunu biliyorum. Bunun bilinciyle çalıştım. Hedefime ulaşacağıma inancım tam." diye konuştu.

Karakuş, "İlk hedef, çeşitli yarışmalardan madalya kazanmaktı. Ardından çok istediğim milli takım formasını giymekti. Milli formanın altında da ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmeyi çok istiyordum. Kendime inandım ve şimdiye kadar bunu başardım." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Savaş Çakmak da sporcusunun Brezilya'daki şampiyonada başarılı olacağına inandığını, bu azimle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Milli sporcunun çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğine işaret eden Çakmak, "Nazlı zaten oldukça tecrübeli bir sporcu. Kendisinden bu şampiyonadan altın madalya bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Brezilya, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazlı Karakuş'un Altın Madalya Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

11:46
Samet’ten yıllar sonra gelen itiraf: İsmail’i dövecektim, saldıracaktım
Samet'ten yıllar sonra gelen itiraf: İsmail'i dövecektim, saldıracaktım
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:55:08. #7.12#
SON DAKİKA: Nazlı Karakuş'un Altın Madalya Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.