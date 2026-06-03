Nazlı Karakuş\'un Altın Madalya Hedefi

Ordulu milli sporcu Nazlı Karakuş, Brezilya'da 8-13 Haziran tarihleri arasında yapılacak Wushu Kungfu Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Wushuya 8 yıl önce başlayan Karakuş, 7 kez Türkiye, 2 kez de Balkan şampiyonalarında derece elde etti.

Antrenör Savaş Çakmak gözetiminde hazırlanan Nazlı Karakuş, AA muhabirine, ilk defa Wushu Kungfu Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda ülkesini temsil edeceğini söyledi.

Uzun süredir, 52 kiloda yarışacağı şampiyonaya hazırlandığını belirten 24 yaşındaki sporcu, artık hazırlıkların son aşamasında olduğunu söyledi.

Milli sporcu, hedeflerine ulaşmak için daha hırslı, odaklı ve kontrolü çalıştığını anlatarak, "Artık daha tecrübeli ve deneyimliyim. Umarım bu tecrübemin sonucunu Brezilya'da almış olurum. Bunun için çok emek veriyorum." dedi.

"Hedefime ulaşacağıma olan inancım tam"

Hedeflerine değinen Nazlı Karakuş, "Brezilya'da yapılacak Büyükler Wushu Kungfu Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Birçok deneyimli rakibimin olduğunu biliyorum. Bunun bilinciyle çalıştım. Hedefime ulaşacağıma inancım tam." diye konuştu.

Karakuş, "İlk hedef, çeşitli yarışmalardan madalya kazanmaktı. Ardından çok istediğim milli takım formasını giymekti. Milli formanın altında da ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmeyi çok istiyordum. Kendime inandım ve şimdiye kadar bunu başardım." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Savaş Çakmak da sporcusunun Brezilya'daki şampiyonada başarılı olacağına inandığını, bu azimle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Milli sporcunun çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğine işaret eden Çakmak, "Nazlı zaten oldukça tecrübeli bir sporcu. Kendisinden bu şampiyonadan altın madalya bekliyoruz." dedi.