Ndidi'nin golü Beşiktaş'a Crystal Palace karşısında ilk yarıda 1-0 üstünlük sağladı - Son Dakika
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Ndidi'nin golü Beşiktaş'a Crystal Palace karşısında ilk yarıda 1-0 üstünlük sağladı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Crystal Palace karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 üstün geçti. Ndidi, 45+2. dakikada Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı uzun pasla buluştu ve ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye vurdu.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut, Djalo, Ümit Akdağ, Ouattara, Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Miretti (Dk. 39 Salih Özcan), İlhan Fakılı, Trossard, Oh

Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, McNeil, Pino, Mateta

Gol: Dk. 45+2 Ndidi (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 15 Ndidi (Beşiktaş), Dk. 45+1 Pino (Crystal Palace)

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace arasında oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 1-0 önde kapattı.

15. dakikada Pino'nun kullandığı frikikte savunmadan hücuma çıkan Richards'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada sağ kanattan Wharton'un kullandığı kornerde altıpasta zor pozisyondaki Mateta'nın şutunda kaleci Nübel, üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

45+2. dakikada Beşiktaş golü buldu. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Ndidi, ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA
Salih ÖzcanBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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