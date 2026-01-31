Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran\'dan isteği yürek burktu

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Başkan Sadettin Saran ile eski başkan Ali Koç da katıldı.

TOPLANTI SONRASI DUYGULANDIRAN AN

Toplantının ardından tesislerden ayrılan Sadettin Saran, bu sırada yanına yaklaşan minik bir taraftarla karşılaştı. Küçük taraftarın forma ya da maç bileti yerine okul harçlığı istemesi yürek burktu.

Minik taraftarın isteği kısa sürede dikkat çekerken, yaşanan bu anlar toplantı sonrası en çok konuşulan detaylardan biri oldu.