Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu

31.01.2026 15:58
Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantıya Başkan Sadettin Saran ve eski başkan Ali Koç da katıldı. Toplantı sonrasında tesislerden ayrılan Saran, minik bir taraftarla karşılaştı. Küçük taraftarın Saran'dan okul harçlığı istemesi yürek burktu.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Başkan Sadettin Saran ile eski başkan Ali Koç da katıldı.

TOPLANTI SONRASI DUYGULANDIRAN AN

Toplantının ardından tesislerden ayrılan Sadettin Saran, bu sırada yanına yaklaşan minik bir taraftarla karşılaştı. Küçük taraftarın forma ya da maç bileti yerine okul harçlığı istemesi yürek burktu.

Minik taraftarın isteği kısa sürede dikkat çekerken, yaşanan bu anlar toplantı sonrası en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Faruk Ilgaz Tesisleri, Saadettin Saran, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • m48sw8krzv m48sw8krzv:
    Keşke eğitimini karşılasa çok güzel olur gerçekten. 120 3 Yanıtla
  • 1234 1234:
    sadattin saran o çocuğa her hafta bin tl verir artik 81 6 Yanıtla
    zafer koc zafer koc:
    Sadettin saran bahçesinden bir bağ yolar verir yeter. Bunlar film repliği yanlış anlamayın. 0 2
  • Su19785507+ Su19785507+:
    arkadaslar yanlış anlamayın ama bu çocuk zeki ve beleş para peşinde 28 25 Yanıtla
  • serdar ozkucuk serdar ozkucuk:
    Birilerine "benimle değil, milleti düşürdüğünüz hallerle uğraşın" bilinçli mesaj 500 bin lirayla bile geçinemeyen mv leri onlarca şirket sahibi holding patronları bile var 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
