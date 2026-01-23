Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı - Son Dakika
Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
23.01.2026 12:56
Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal Milli Takımı, ülkesinde büyük coşkuyla karşılandı. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, milli takım futbolcularına 75 milyon CFA frangı (yaklaşık 115 bin avro) para ödülünün yanı sıra turistik Petite Côte bölgesinde 1500 metrekarelik arsa tahsis etti. Bu jest, sporculara verilen en dikkat çekici ödüllerden biri olarak değerlendirildi.

Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal Milli Takımı, ülkesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Finalde Fas'ı uzatmalarda mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan "Teranga Aslanları"na verilen ödüller dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN JEST

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, milli takım futbolcularına para ödülünün yanı sıra turistik bir bölgede arsa tahsis edilmesini kararlaştırdı. Cumhurbaşkanı Faye, futbolcuların sahada yalnızca sportif bir başarı değil, ülkenin onurunu da temsil ettiğini vurguladı.

Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

FUTBOLCULARA PARA VE ARSA VERİLDİ

Şampiyon kadroda yer alan her bir futbolcuya 75 milyon CFA frangı, yani yaklaşık 115 bin avro para ödülü verildi. Bunun yanı sıra oyunculara, Senegal'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Petite Côte bölgesinde 1500 metrekarelik arsa tahsis edildi.

PETITE CÔTE TURİZMİN MERKEZİ

Dakar'ın güneyinden Gambiya sınırına kadar uzanan Petite Côte, deniz tatil beldeleriyle tanınan ve ülkenin en değerli kıyı bölgeleri arasında yer alıyor. Arsa ödülü, Senegal'de sporculara verilen en dikkat çekici jestlerden biri olarak değerlendirildi.

