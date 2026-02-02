Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya\'nın dilinde

İspanya LaLiga'nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 90+10. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler'in performansı ise maçın ardından İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

BERNABEU'DA TEPKİLER SÜRDÜ

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid taraftarlarının oyunculara yönelik protestoları bu maçta da devam etti. Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası iç sahada oynanan ilk karşılaşmayla başlayan tepkiler, Rayo Vallecano maçında da tribünlerden hissedildi.

MARCA: TOPA ÇOK AZ DOKUNDU

Marca gazetesi, Arda Güler'in sahadaki rolüne dikkat çekerek, "Arda artık hücum hattının her yerinde, her iki kanatta da görünüyor ve destek istiyor. Şans yaratmak için özgür bir rolü var. Ancak ikinci yarıda Real Madrid'in oyununa etkisi olmadı. Çok koştu ama topa çok az dokundu. Arbeloa onu oyundan alıp Rodrygo'yu sahaya sürdü" değerlendirmesinde bulundu.

AS: DAHA FAZLA KATKI SAĞLAMALI

AS gazetesinde yer alan yorumda ise, "Maça iyi başladı ancak oyun ilerledikçe performansı düştü. Sağ kanattan yaptığı dripling sonrası çektiği şutta Batalla başarılıydı. Bu tür maçlarda Türk oyuncunun daha fazla katkı sağlaması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

MUNDO DEPORTIVO: İSTİKRARSIZLIK YAŞADI

Mundo Deportivo, milli futbolcunun yeteneğine vurgu yaparken, "Üstün yeteneğinin bazı bölümlerini gösterdi ancak oyununda istikrarsızlık yaşadı" yorumunu yaptı.

SPORT: İKİNCİ YARIDA GÖRÜNMEZ OLDU

Sport gazetesi ise Arda Güler için, "Maça iyi başladı ve ilk yarıda Madrid'in ikinci golünü atmaya çok yaklaştı ancak Batalla buna izin vermedi. İkinci yarıda ise sahada görünmez oldu ve oyundan alındı" ifadelerine yer verdi.