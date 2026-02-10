Ne yaptın sen Asensio! Dün geceki hareketi ülkeyi salladı - Son Dakika
Ne yaptın sen Asensio! Dün geceki hareketi ülkeyi salladı

10.02.2026 11:15
Haber Videosu

Marco Asensio'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı topuk pası asist, İspanya basınında ''Guti tarzı'' benzetmeleriyle manşet olurken, yıldız futbolcunun form grafiği övgü topladı.

Fenerbahçe formasıyla kariyer sezonunu yaşayan Marco Asensio, Gençlerbirliği karşısında yaptığı asistle maça damga vurdu. İspanyol yıldızın Kerem Aktürkoğlu'nun golünde verdiği topuk pası, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

İSPANYA BASININDA MANŞET OLDU

Asensio'nun performansı, ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. Marca'da yer alan haberde, "El Matador Asensio, Süper Lig'de önüne geleni avlamaya devam ediyor" ifadeleri kullanılırken, yıldız futbolcunun asistinin "Guti tarzı" olduğu vurgulandı.

Görüntü: beIN SPORTS

PENALTI POZİSYONUNDA DA PAYI VAR

Marca'daki haberde, Asensio'nun yalnızca asistle değil, maçın ilk golünde de etkili olduğuna dikkat çekildi. 11. dakikada Talisca'ya attığı ara pas sonrası gelişen pozisyonda Zuzek'in elle müdahalesiyle penaltı kararı çıktığı, Talisca'nın bu penaltıyı gole çevirdiği hatırlatıldı.

Görüntü: beIN SPORTS

"SANAT ESERİ NİTELİĞİNDE"

Haberde Asensio'nun Kerem Aktürkoğlu'na verdiği topuk pası için "sanat eseri" ifadesi kullanıldı. N'Golo Kanté'den aldığı topu sırtı dönük şekilde topukla aktaran Asensio'nun bu pasını gole çeviren Kerem Aktürkoğlu, 27. dakikada skoru belirledi.

Görüntü: beIN SPORTS

AS: NE YAPTIN SEN ASENSIO!

AS gazetesi ise yıldız futbolcunun asistini, "Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti'ye dönüştün" manşetiyle verdi. Haberde, bu pasın Guti'nin Sevilla'ya karşı yaptığı unutulmaz asistleri hatırlattığı vurgulandı.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. İspanyol yıldız, 11 gol ve 8 asistlik performansıyla sarı-lacivertlilerin hücumdaki en etkili isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    adam topu bıraktı önünden geçen topu 2 14 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    asensio genduzi semedo harika futbolcular 13 1 Yanıtla
  • Neset null Neset null:
    haftaya Trabzon yener feneri rüyalar biter 3 9 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    sallamtı nezaman durur sanat eseri nin müzeye konulması gerekiyor 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
