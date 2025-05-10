Necati Ateş, Galatasaray'a transfer olacak 2 yıldızı açıkladı - Son Dakika
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Spor

Necati Ateş, Galatasaray'a transfer olacak 2 yıldızı açıkladı

Necati Ateş, Galatasaray\'a transfer olacak 2 yıldızı açıkladı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, Sarı-kırmızıların transfer geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ateş, Galatasaray taraftarına transfer müjdesi vererek, ''İlkay Gündoğan da Hakan Çalhanoğlu da bir gün Galatasaray'a gelecek. İkisi de Galatasaray'ı çok seviyorlar'' dedi.

10.05.2025 15:52
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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Necati Ateş, Sarı-kırmızıların transfer geleceğiyle ilgili konuştu. Ajansspor'un haberine göre; Necati Ateş, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın gelecekte Sarı-kırmızılı formayı giyeceğini söyledi.

''BİR GÜN GALATASARAY'A GELECEKLER''

Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Ateş, iki oyuncunun da gelecekte Sarı-kırmızılılara imza atacağını söyleyerek "Hakan Çalhanoğlu, şu anda dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi. Müthiş oynuyor. Hakan'la yarı final maçından sonra telefonla konuştuk. Münih'teki finale gitmeyi planlıyorum. İlkay Gündoğan da Hakan Çalhanoğlu da bir gün Galatasaray'a gelecek. Buna yürekten inanıyorum. İkisi de Galatasaray'ı çok seviyorlar. Hem İlkay hem de Hakan, Avrupa'dan Galatasaray'a gelme ihtimali olan oyunculara Galatasaray'la ilgili referans oluyorlar ve Galatasaraylı olduklarını hiç gizlemiyorlar." dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

İki farklı dönemde Galatasaray forması giyen 45 yaşındaki eski futbolcu, Sarı-kırmızılılarda çıktığı 140 maçta 66 gol, 22 asistlik performans sergiledi.

Hakan Çalhanoğlu, İlkay Gündoğan, Galatasaray, Necati Ateş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Necati Ateş, Galatasaray'a transfer olacak 2 yıldızı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 627fqpmrzq:
    70 yaşına girincemi gelecekler hayırdır çok seven adam şimdiye gelirdi 47 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Gelecekte bir gün gelecek, ya Allah aşkına bu nasıl haber, hatta haber bile olmaması lazım. 42 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    gerek yok hence,böyle bu lige zaten fazlayız. alıp ne yapacağız bütçemize yazık. zaten her sene şampiyon oluyoruz:) 15 8 Yanıtla
  • n5685244:
    İşleri bittikten sonra gerek kalmaz onlara habire haber yapmaya gerek yok 12 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yrami gelirler emekli olunca gelir 7 2 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    38 gel gelir ülke emekli yeri 7 0 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    napacak galatasaray devri bitmiş ilkay gundogani hadi hakan idare eder simdi olmayın devri mi kaldi saçmalıyor necati ateş 7 0 Yanıtla
  • Kelebek77:
    İlkay şu an zaten 35 yaşında 5 0 Yanıtla
  • ismail:
    hiç güleceğim yoktu hahahahaaaaaa 5 0 Yanıtla
  • Aliihsan Bicer:
    Necati sen GS oynarken bile aynı muhabbet vardı???????? 5 0 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    posası çıkmış topcuyla işi yok Galatasaray in ..genç topçular lazım eytden emeklilik kazanmayami gelecek. 1 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    biz aldığımız futbolcudan randıman alamazsak gönderir yada yedek çıkarırız, ilk 11 kesin deyil bence gelmesinler 1 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    evet 40 yasından sonra gelir,kulubede oturmak için.. 0 0 Yanıtla
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