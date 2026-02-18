Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Necip Uysal ikinci kez baba oldu. Futbolcumuz Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Demir bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
Beşiktaş kariyerinde toplamda 466 maçta süre alan 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, 6 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.
