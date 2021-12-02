Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye PFDK'den ceza

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Necip Uysal kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. PFDK, siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusuna 2 maç ceza verdi.
PFDK'den yapılan açıklama şöyle:
"Beşiktaş A.Ş. sporcusu Necip Uysal'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.
Beşiktaş A.Ş. Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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