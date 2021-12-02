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Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye PFDK'den ceza - Son Dakika

Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye PFDK'den ceza

02.12.2021 22:43
Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye PFDK'den ceza

PFDK, Giresunspor maçında kırmızı kart gören Necip Uysal'a 2 maç men, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ise 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu karara göre siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu derbide sahada olacak

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Necip Uysal kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. PFDK, siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusuna 2 maç ceza verdi.

PFDK'den yapılan açıklama şöyle:

NECİP UYSAL, FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA

"Beşiktaş A.Ş. sporcusu Necip Uysal'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

ÇEBİ'YE 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Beşiktaş A.Ş. Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye PFDK'den ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Giresunspor, Necip Uysal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye PFDK'den ceza - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye PFDK'den ceza - Son Dakika
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