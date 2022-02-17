Üye Girişi
Necla Güngör Kıragası: "Kadın futbolunun yıllar önce hayal ettiği durumu yaşıyor olmaktan mutluyuz" - Son Dakika

Necla Güngör Kıragası: "Kadın futbolunun yıllar önce hayal ettiği durumu yaşıyor olmaktan mutluyuz"

17.02.2022 10:20
Necla Güngör Kıragası: "Kadın futbolunun yıllar önce hayal ettiği durumu yaşıyor olmaktan mutluyuz"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Futbol Süper Ligi'nde şu ana kadar oynanan maçların çok heyecanlı geçtiğini belirterek, "Ekibimle beraber tüm maçları takip etmeye çalışıyoruz.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Futbol Süper Ligi'nde şu ana kadar oynanan maçların çok heyecanlı geçtiğini belirterek, "Ekibimle beraber tüm maçları takip etmeye çalışıyoruz. Taraftarların ve insanların ilgisini, desteğini görmek kadın futbolunun aslında yıllar önce hayal ettiği bir durum. Bu durumu yaşıyor olmaktan da son derece mutluyuz" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine Sırbistan ile oynayacakları Dünya Kupası grup eleme maçı ve Kadın Futbol Süper Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası H Grubu'nda topladığı 7 puanla 4. sırada bulunan milliler, 23 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Sırbistan ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarıyla ilgili konuşan Necla Güngör Kıragası, "FIFA takvimi penceresinde 14 Şubat'ta toplandık. Antrenmanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bizim çağırdığımız oyuncularımızda herhangi bir sıkıntı şu anda görünmüyor. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hem kondisyon anlamda hem de taktik anlamda idmanlarımıza başladık. Oyuncularım çok keyifli. Birbirimizi çok özlemişiz. Biz çünkü sadece takım olgusu değil, aslında aile olgusuyla yaşayan ve sahaya da bunu yansıtmaya çalışan bir topluluğuz. O yüzden de ellerinden gelenin en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

"Kadın futbolunun yıllar önce hayal ettiği bir durumu yaşıyor olmaktan mutluyuz"

Bu sene Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve birçok Süper Lig takımının dahil olduğu Kadın Futbol Süper Ligi'nin şu ana nasıl geçtiğinin sorulması üzerine Güngör Kıragası, "Ligin baştan, devre arasında kadar çok heyecanlı gittiğini düşünüyorum. Ekibimle beraber bütün maçları takip etmeye çalışıyoruz. Taraftarların ve insanların ilgisini, desteğini görmek kadın futbolunun aslında yıllar önce hayal ettiği bir durum. Bu durumu yaşıyor olmaktan da son derece mutluyuz. Kaliteli gelen yabancı oyuncular ve altyapı çalışmalarıyla beraber emin olun günden güne daha da artacak. Seyir zevki daha zevkli maçlar izlemeye devam edeceğiz" diye cevap verdi.

"Genç oyuncularımız ligdeki takım sayısının artmasıyla daha fazla zaman bulmaya başladı"

Ligdeki takım sayısının artmasıyla genç futbolcuların durumuyla ilgili soruya ise Necla Güngör Kıragası, "Genç oyuncularımız ligde şimdi takım sayısı artınca ister istemez daha fazla zaman bulmaya başladılar. Büyük camiaların bu işin içine girmiş olmalarından dolayı tabi ki çok büyük bir etki var. Küçük kız çocukları artık rahatlıkla annelerine, babalarına, 'Ben de futbol oynamak istiyorum, ben de kulübüm armasını taşımak istiyorum' diyorlar. Bizim de zaten çok kıymetli başkanımızın ve yönetimimizin istediği, amaçladığımız strateji buydu. O stratejiyi de şimdi görüyor olmak, yaşıyor olmaktan dolayı son derece keyifliyiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolunun yıllar önce hayal ettiği durumu yaşıyor olmaktan mutluyuz
Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolunun yıllar önce hayal ettiği durumu yaşıyor olmaktan mutluyuz
Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolunun yıllar önce hayal ettiği durumu yaşıyor olmaktan mutluyuz

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, İhlas Haber Ajansı, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Necla Güngör Kıragası: 'Kadın futbolunun yıllar önce hayal ettiği durumu yaşıyor olmaktan mutluyuz' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:21 Sadakatsiz'de dün neler oldu? Haluk karakteri diziden çıktı
10:15 Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan müjde! Kansere ilişkin heyecan verici araştırmasını Türkiye'ye taşıyacak
10:07 İddia: Gülben Ergen'in yeni sevgilisi ünlü bir avukat!
09:27 Ehliyet sınavında çekilen kopya pes dedirtti! Maske ile düzenek kurmuşlar
09:35 Kamyon öğrenci servisine çarptı! Verilmiş sadakaları varmış
09:51 Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari doktorundan gelen mesajı ifşa etti
09:49 Herkes gol sandı! Hakan'ın şutu direkten döndü
09:47 Eski Özel Kuvvetler mensubu, Hablemitoğlu suikastında itirafçı oldu: Cinayet emrini rütbeli biri verdi, tetikçiyi ben götürdüm
09:38 CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar
09:37 3. Dünya Savaşı kapıda: Herkes Rusya'dan bekliyordu, ilk ateşi Ukrayna açtı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 10:30:17. #1.13#
SON DAKİKA: Necla Güngör Kıragası: "Kadın futbolunun yıllar önce hayal ettiği durumu yaşıyor olmaktan mutluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement