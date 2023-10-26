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Konyaspor, Aykut Kocaman'ı uzun süredir takım çalıştırmadığı için istemiyor - Son Dakika

Konyaspor, Aykut Kocaman'ı uzun süredir takım çalıştırmadığı için istemiyor

Son Güncelleme: 26.10.2023 18:01

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, teknik direktör arayışları hakkında konuştu. Aykut Kocaman'ın takımın başına getirilme iddialarını yorumlayan Özgökçen, Kocaman'ın uzun süreli teknik direktörlük yapmaması nedeniyle yönetim kurulunun onunla çalışmayı şimdilik uygun görmediğini belirtti.

Süper Lig'e bu sezon istediği gibi başlayamayan ve kötü gidişatına son vermek için teknik direktör arayışlarının devam eden Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, takımın başına Aykut Kocaman'ın getirileceği iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

"UZUN ZAMANDIR TAKIM ÇALIŞTIRMADI"

Aykut Kocaman için değerlendirmelerde bulunan Özgökçen, ''Bize, Konyaspor kulübüyle çalışmak isteyen isim bazında birçok isim geliyor. İsimleri değerlendiriyoruz. Bu isimlerden bir tanesi çok doğaldır ki, Aykut Kocaman. Konyaspor'da belirli bir başarıyı yakalamış bir hocamız, ama uzun süreden bu yana takım çalıştırmıyor. Bizim oyuncu profilimiz, oyun sistemimiz, bunların masaya yatırılması neticesinde; yönetim kurulu olarak çok da fazla Aykut hocayla çalışmanın uygun olmadığı kanaati oluştu" ifadelerini kullandı.

"BİR KARAR VERİLECEKTİR"

Takım için hareket ettiklerini belirten başkan, "Biz Aykut hocayla görüştük de kabul etmedi, ya da o gelecekti öyle bir şey yok. Bizim kendi iç bünyemizde, ama biz o noktada çok fazla düşünmedik Aykut Hoca'yı. Diğer isimlerle alakalı da bu tür masaya yatırdıktan sonra zaten harekete geçiyoruz. Direkt Ali hoca ismi çıktı, hemen görüşelim, öyle bir şey yok. Bize uygun olur mu, olmaz mı ona bakıyoruz. Neticesinde bir karar verilecektir'' dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Aykut Kocaman'ı uzun süredir takım çalıştırmadığı için istemiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor, Aykut Kocaman'ı uzun süredir takım çalıştırmadığı için istemiyor - Son Dakika
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