Nehir Özcan Avrupa Şampiyonu Oldu

ROMANYA'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda her iki kolda da Avrupa şampiyonu olan Turgutlu 19 Mayıs Ortaokulu öğrencisi Nehir Özcan (14), arkadaşları ve öğretmenleri tarafından alkış ve çiçeklerle karşılandı. Özcan hedefinin Bulgaristan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda da birincilik elde etmek olduğunu söyledi.

Romanya'da 2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda hem sağ hem de sol kolda Avrupa şampiyonu olarak adını zirveye yazdıran 14 yaşındaki Nehir Özcan'a, eğitim gördüğü Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'nda, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Turgutlu, Manisa ve Türkiye'yi gururla temsil ederek büyük bir başarıya imza atan 8.sınıf öğrencisi Nehir Özcan için okula dönüşünde öğretmenleri ve arkadaşlarınca oluşturulan koridorda alkışlandı. Çiçeklerle karşılanan Nehir Özcan'a, okul müdürü Süleyman Göksu Türk bayrağı takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Şampiyon öğrenci Özcan, "Bilek güreşine hobi olarak başlamıştım. Başarıları elde ettikten sonra bu sporu profesyonel olarak yapmaya devam ediyorum. Heyecanıma rağmen antrenörüm İbrahim hocamın da desteğiyle Avrupa şampiyonluğunu kazandığım için çok mutluyum. Bulgaristan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda da birincilik elde etmek istiyorum. Bunun için sıkı çalışmalara başladım. İnşallah başarılı olacağız" dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Yalur da,"Nehir ile 2 yıl önce başladığımız macera, geçen sene Milli Takım hayaliyle devam etti. Milli Takım'a seçilmesini hedefliyorduk ve başardık. Bu yıl da Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istedik. Nasip oldu, sağ ve sol kolda iki birincilik kazandı. Hedefimiz dünya şampiyonası. Dünya birinciliği alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek tek isteğimiz" diye konuştu.

Nehir Özcan, 10 Eylül'de Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.