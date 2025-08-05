Nejmeh SC: Lübnan Futbolunda Yeni Bir Dönem - Son Dakika
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Nejmeh SC: Lübnan Futbolunda Yeni Bir Dönem

Nejmeh SC: Lübnan Futbolunda Yeni Bir Dönem
05.08.2025 14:26
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Nejmeh SC Başkanı Rami Bitar, kulübün hedeflerini ve Galatasaray taraftarlarını övdü.

Lübnan Premier Lig ekiplerinden Nejmeh SC'nin Başkanı Rami Bitar, " Türkiye'de Galatasaray taraftarları beni çok etkiliyor. Oyunu böylesine tutkuyla ve yoğunlukla yaşayan başka bir taraftar grubu zor bulunur" dedi.

Lübnan Premier Lig ekiplerinden Nejmeh SC'nin Başkanı Rami Bitar, kulübün son durumuna, geleceğine ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Hedefinin Nejmeh SC'yi sadece Lübnan'da değil, tüm Batı Asya'da zirveye taşımak olduğunun altını çizen Bitar, "Beni en çok heyecanlandıran şey, taraftarlarımızın gözlerindeki umut ve liderliğime duydukları güven. Bu güven bana kulübün yeniden doğduğuna inandıklarını gösteriyor. Güzel günlerin çok yakın olduğuna inanıyorum. Nejmeh taraftarları, tutku, sadakat ve sayılarıyla eşsizdir. Kulübün kalbidirler. Onlarla bağ kurmak için dijital iletişim ve yapılandırılmış taraftar programları geliştiriyoruz. Hem yerel taraftarlarla hem de diasporadaki Lübnanlılarla kulübün her adımında iletişim içinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kulüp kimliğimiz Lübnan'ın çeşitliliğini yansıtıyor"

"Başarı sadece kupa kazanmak değildir" diyen Bitar, "Gerçek başarı, sürekli şampiyonluklar kazanan güçlü bir A takım, üst düzey yetenekler yetiştiren bir altyapı sistemi, mali istikrar, dijitalde ve bölgede güçlü bir varlık, Asya'da profesyonel ve rekabetçi bir kulüp olarak tanınmak gibi temellere dayalı bir futbol kurumu inşa etmektir. Taraftarlarımız kıtalar arasında dağılmış durumda ve kulüp kimliğimiz Lübnan'ın çeşitliliğini yansıtıyor. Nejmeh her zaman kültürel ve sosyal bir rol üstlenmiştir. Şimdi bu rolü daha da büyüterek futbolu uluslararası dostluk, kültürel değişim ve iş birliği için bir platform haline getirmek istiyoruz. Lübnanlı futbolcular yürek ve zarafet taşır. Lübnan futbolu, anlamlı ortaklıklar sunar" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de Galatasaray taraftarları beni çok etkiliyor"

Türkiye ile iş ortaklıklarına açık olduklarını vurgulayan Rami Bitar, " Futbol, insanları siyasetten veya diplomasiden çok daha hızlı bir şekilde birleştirir. Bir dostluk maçı, gençlik kampı veya ortak bir altyapı projesi, kuşaklar boyu sürecek bağlar kurabilir. Hem Lübnan hem de Türkiye futbola tutkuyla bağlı. O halde neden bunu bir birlik aracına dönüştürmeyelim? Türkiye ve bölgedeki taraftarları, oyuncuları ve iş ortaklarını da bu yolculuğa katılmaya davet ediyoruz. Her zaman FC Barcelona'nın altyapıya ve değerlere olan bağlılığını takdir etmişimdir. Türkiye'de ise Galatasaray taraftarları beni çok etkiliyor. Oyunu böylesine tutkuyla ve yoğunlukla yaşayan başka bir taraftar grubu zor bulunur. Büyüme, kimlik ve vizyon paylaşımına inanan kulüplerle iş birliği yapmayı çok isteriz" dedi.

"Nejmeh, Lübnan toplumu için umut ve istikrar kaynağı olmak istiyor"

Altyapı gelişimine çok önem verdiklerini anlatan Bitar, "Tesislere, antrenör eğitimine ve scouting sistemine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ayrıca yurt dışındaki seçkin akademilerle ortaklıklar kurarak bilgi paylaşımı ve oyuncularımıza uluslararası deneyim kazandırma yönünde adımlar atıyoruz. Okul programları, ihtiyaç sahibi ailelere destek, barış için futbol temalı sosyal projeler gibi alanlarda aktif olacağız. Nejmeh, Lübnan toplumu için umut ve istikrar kaynağı olmak istiyor" cümlelerine yer verdi.

"Zidane, taraftarlarımızla güçlü bir şekilde bütünleşirdi"

Zinedine Zidane'ı bir Nejmeh maçına davet etmeyi çok istediklerini aktaran Rami Bitar, "Liderliği, duruşu ve bölgeyle olan kültürel bağı, taraftarlarımızla güçlü bir şekilde bütünleşirdi. Onun varlığı, altyapıdaki her oyuncuya ilham verir ve büyük bir mesaj olurdu. Profesyonel bir medya ekibi oluşturuyoruz. Çok dilli, kaliteli içerikler hazırlıyoruz. Taraftar etkileşimini artıracak kampanyalar başlatıyor ve uluslararası medya ortaklıkları kurarak küresel görünürlüğümüzü artırmayı hedefliyoruz. Lübnan futbolunun küresel sahnedeki en büyük zorlukları; ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, yetersiz altyapı ve finansman ile uluslararası görünürlüğün azlığı" dedi.

"Hayalimiz; Nejmeh'in bölgesel düzeyde rekabetçi bir takım olması"

Kulübün 2030 vizyonunu aktaran Bitar, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Nejmeh, eşsiz taraftar sadakati ve net büyüme vizyonu olan yüksek potansiyelli bir kulüptür. Uzun vadeli değer oluşturmasına inanan ciddi yatırımcıları bekliyoruz. Modern iş prensiplerini uygulayarak, mali disiplinli ve ölçeklenebilir bir kulüp inşa ediyoruz. AFC Cup'ta kupa adayı bir takım, tam profesyonel altyapı sistemi, dünyaya hitap eden dijital odaklı bir marka bir kulüp inşa etmek istiyoruz. Hayalimiz; Nejmeh'in bölgesel düzeyde rekabetçi, saygı duyulan ve sevilen bir takım olması, kulübün, Lübnan'ın hikayesini gururla anlatması. Bu yolculuğun bir parçası olmak isteyen herkese kapımız açık." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nejmeh SC: Lübnan Futbolunda Yeni Bir Dönem - Son Dakika

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