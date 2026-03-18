Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi'nin Barcelona'ya ilk geldiği döneme ait fotoğrafı gündeme oturdu. Küçük yaşlardaki Messi'yi görenler, yıldız futbolcuyu tanımakta zorlandı.
Henüz çocuk yaşta Barcelona altyapısına katılan Messi'nin o dönemine ait kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, genç yıldızın bugünkü haline ulaşan yolculuğunu "Nereden nereye" yorumlarıyla değerlendirdi. Messi'nin kariyerinin başlangıcına ışık tutan bu fotoğraf, futbolseverler arasında nostaljik bir etki yarattı.
Son Dakika › Spor › Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor - Son Dakika
