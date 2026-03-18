Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi'nin Barcelona'ya ilk geldiği döneme ait fotoğrafı gündeme oturdu. Küçük yaşlardaki Messi'yi görenler, yıldız futbolcuyu tanımakta zorlandı.

"NEREDEN NEREYE" YORUMLARI YAĞDI

Henüz çocuk yaşta Barcelona altyapısına katılan Messi'nin o dönemine ait kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, genç yıldızın bugünkü haline ulaşan yolculuğunu "Nereden nereye" yorumlarıyla değerlendirdi. Messi'nin kariyerinin başlangıcına ışık tutan bu fotoğraf, futbolseverler arasında nostaljik bir etki yarattı.