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Nereden nereye! Neymar'ın son halini görenler ''Yok artık'' diyor - Son Dakika
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Nereden nereye! Neymar'ın son halini görenler ''Yok artık'' diyor

Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Al Hilal'in yıldızı Neymar'ın sakatlık sonrası aldığı fazla kilolar dikkat çekti. PSG'de oynadığı dönemlerde adını tüm dünyaya duyuran Neymar'ın son hali, hayranlarını şaşırttı.

29.01.2024 - 18:31,  Güncelleme: 18:36
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Brezilya Milli Takımı'nda yaşadağı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Al Hilal'in yıldızı Neymar'ın son hali görenleri şaşırttı.

KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yaşadığı sakatlık nedeniyle aylardır sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Neymar'ın aldığı fazla kilolar dikkat çekti.

"YOK ARTIK"

PSG'de oynadığı dönemlerde adını tüm dünyaya duyuran Neymar'ın son halini gören hayranları ise "Yok artık" demekten kendini alamadı.

İşte Neymar'ın son hali;

Nereden nereye! Neymar'ın son halini görenkler 'Yok artık' diyor
Nereden nereye! Neymar'ın son halini görenkler 'Yok artık' diyor
Nereden nereye! Neymar\'ın son halini görenler \'\'Yok artık\'\' diyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
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Brezilya Milli Takımı, Al Hilal, Neymar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nereden nereye! Neymar'ın son halini görenler ''Yok artık'' diyor - Son Dakika


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