19:09 •
Kilise saldırısında yaşamını yitiren Cihan'ın kuzeni konuştu: Yüzde 80 engelliydi, gezmek için kiliseye gitmiş•
Brezilya Milli Takımı'nda yaşadağı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Al Hilal'in yıldızı Neymar'ın son hali görenleri şaşırttı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle aylardır sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Neymar'ın aldığı fazla kilolar dikkat çekti.
PSG'de oynadığı dönemlerde adını tüm dünyaya duyuran Neymar'ın son halini gören hayranları ise "Yok artık" demekten kendini alamadı.
İşte Neymar'ın son hali;
Son Dakika › Spor › Nereden nereye! Neymar'ın son halini görenler ''Yok artık'' diyor - Son Dakika