Nesibe Aydın GSK\'dan Basın Lansmanı

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KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) oyuncuları, Ankara'da düzenlenen basın lansmanında Nesibe Aydın Eğitim Kurumları'nın öğrencileriyle buluştu.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler takımın. Toplantıda söz alan Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, "Öncelikle teknik ekibimizden değişenler oldu. Takımımızın başına Türkiye'nin en genç ve başarılı antrenörlerinden Efe Güven geldi. Kendi kendisi ve kurumun kişiliği uyuşuyor. Biz biliyorsunuz Türkiye'nin tek okul takımıyız. Türkiye'nin en disiplinli en çalışkan öğrencilerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu karakterimizin olduğu gibi Efe hoca bu anlamda çok disiplinli. Altyapımıza çok önem veriyoruz. A takımındaki 4 sporcumuz bizim okullarımızdan geldi. Şu an 3 tanesi liselerimizde okuyan öğrencilerimiz. A Milli takımda yer alan sporcularımız da yer alıyor. Bu sene amacımız ilk 4'te bitirebilmek. Bundan sonraki seneler için ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

EFE GÜVEN: 'RAKİPLERİN İYİ OLMASI SAHADA OYNANAN OYUNU ETKİLEMİYOR'

Uzun süredir performansının üzerine koyarak devam eden istikrarlı bir takımda yer aldığını ifade eden Efe Güven, "Takım olarak hep bir tuğla ekleyerek yukarı çıktılar. Ben bu bayrağı bu sene devraldım. Geçmiş senelerdeki başarıların üzerine koymak için elimizden geleni mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Uzun bir yolumuz var ve rakiplerimiz çok iyi. Rakiplerimizin iyi olması, güçlü olması sahada oynayacağınız basketbolu değiştirmiyor. Sonuçta sahada 5 kişi yer alıyor. En çok mücadele eden kazanıyor. Benim için de değişik bir tecrübe olacak. Farklı bir çevre farklı bir kulüp ve burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerinde bulundu.