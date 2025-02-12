Nesine 2. Lig 22. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Nesine 2. Lig 22. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 22. hafta maçları oynandı. Beyaz ve Kırmızı grup sonuçları belirlendi.

12.02.2025 17:51
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Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 22. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

E Koleji Isparta 32 Spor-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)

Batman Petrolspor-İskenderunspor: 4-1

Anagold 24Erzincanspor- Altınordu: 0-3

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-0

GMG Kastamonuspor- 1461 Trabzon FK: 1-1

Beykoz Anadoluspor-Karaköprü Belediyespor: 1-0

Fethiyespor- Altay: 0-0

Kırklarelispor- Sarıyer: 3-0

Kepezspor- İnegölspor: 0-1

Kırmızı Grup

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Ankara Demirspor: 0-1

Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor: 0-0

Belediye Derincespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Ülkea Nazillispor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-1

Artı Değer Vanspor- Menemen FK: 2-2

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Somaspor: 1-0

Bucaspor 1928- Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 1-0

Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 2-1

Çimentaş Elazığspor- Giresunspor: 5-0

Kaynak: AA

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