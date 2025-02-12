Nesine 2. Lig 22. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 22. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
E Koleji Isparta 32 Spor-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)
Batman Petrolspor-İskenderunspor: 4-1
Anagold 24Erzincanspor- Altınordu: 0-3
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-0
GMG Kastamonuspor- 1461 Trabzon FK: 1-1
Beykoz Anadoluspor-Karaköprü Belediyespor: 1-0
Fethiyespor- Altay: 0-0
Kırklarelispor- Sarıyer: 3-0
Kepezspor- İnegölspor: 0-1
Kırmızı Grup
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Ankara Demirspor: 0-1
Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor: 0-0
Belediye Derincespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Ülkea Nazillispor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-1
Artı Değer Vanspor- Menemen FK: 2-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Somaspor: 1-0
Bucaspor 1928- Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 1-0
Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 2-1
Çimentaş Elazığspor- Giresunspor: 5-0
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