Nesine 2. Lig 6. Hafta Başladı

Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta, bugün yapılan 10 maçla başladı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Beyaz Grup:
Kırklarelispor-Afyonspor: 2-0
Beykoz Anadoluspor- 1461 Trabzon FK: 3-2
Anagold 24Erzincanspor- Sarıyer: 0-0
Batman Petrolspor- Altay: 5-0
Fethiyespor-Karaköprü Belediyespor: 1-0
Kırmızı Grup:
Artı Değer Vanspor-Motolux 68 Aksarayspor: 0-1
Belediye Derincespor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
Nazillispor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-2
Bucaspor 1928- Giresunspor: 2-1
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