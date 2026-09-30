Nesine 2. Lig Beyaz Grup\'ta Elazığspor-Çorluspor 1947 maçını Erdem Temel yönetecek

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Elazığspor-Çorluspor 1947 maçını Erdem Temel yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçlarının hakemlerini duyurdu. Elazığspor ile Çorluspor 1947 arasındaki mücadelede İzmir Bölgesi klasman hakemi Erdem Temel düdük çalacak. Maç 4 Ekim Pazar 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. Hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Elazığspor-Çorluspor 1947 maçını İzmir Bölgesi'nden Erdem Temel yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. Hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Elazığspor - Çorluspor 1947 karşılaşmasını İzmir Bölgesi Klasman Hakemi Erdem Temel yönetecek. Karşılaşmada İzmir Bölgesi'nden Denizcan Şahin ile Mevlüt Bozok yardımcı hakemlikleri yapacak. Maçın 4. Hakemi yine İzmir Bölgesi'nden Fuat Filiz olacak. 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan maça Elazığ Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Kaynak: İHA
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