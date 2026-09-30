Nesine 2. Lig Beyaz Grup\'ta Elazığspor-Çorluspor 1947 maçını Erdem Temel yönetecek

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. Hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Elazığspor-Çorluspor 1947 maçını İzmir Bölgesi'nden Erdem Temel yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. Hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Elazığspor - Çorluspor 1947 karşılaşmasını İzmir Bölgesi Klasman Hakemi Erdem Temel yönetecek. Karşılaşmada İzmir Bölgesi'nden Denizcan Şahin ile Mevlüt Bozok yardımcı hakemlikleri yapacak. Maçın 4. Hakemi yine İzmir Bölgesi'nden Fuat Filiz olacak. 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan maça Elazığ Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak.