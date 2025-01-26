Nesine 2. Lig'de 19. hafta mücadelesi tamamlandı.
Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Altınordu-Kepezspor: 1-1
Batman Petrolspor- GMG Kastamonuspor: 1-1
Altay- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-1
Karaköprü Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-E Koleji Isparta 32: 3-1
1461 Trabzon FK- Kırklarelispor: 2-1
Fethiyespor-Beykoz Anadoluspor: 1-1
Kırmızı Grup
Çimentaş Elazığspor-Belediye Derincespor: 1-0
Motolux 68 Aksarayspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-0
Merkür Jet Erbaaspor- Karacabey Belediyespor: 4-3
Somaspor-Serik Belediyespor: 0-1
Giresunspor-Diyarbekirspor: 0-0
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0
Artı Değer Vanspor-Ülkea Nazillispor: 3-1
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig 19. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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