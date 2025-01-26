Nesine 2. Lig 19. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Nesine 2. Lig 19. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 19. hafta maçları tamamlandı, heyecan dolu sonuçlar alındı.

26.01.2025 18:19
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Nesine 2. Lig'de 19. hafta mücadelesi tamamlandı.

Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Altınordu-Kepezspor: 1-1

Batman Petrolspor- GMG Kastamonuspor: 1-1

Altay- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-1

Karaköprü Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-E Koleji Isparta 32: 3-1

1461 Trabzon FK- Kırklarelispor: 2-1

Fethiyespor-Beykoz Anadoluspor: 1-1

Kırmızı Grup

Çimentaş Elazığspor-Belediye Derincespor: 1-0

Motolux 68 Aksarayspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-0

Merkür Jet Erbaaspor- Karacabey Belediyespor: 4-3

Somaspor-Serik Belediyespor: 0-1

Giresunspor-Diyarbekirspor: 0-0

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0

Artı Değer Vanspor-Ülkea Nazillispor: 3-1

Kaynak: AA

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