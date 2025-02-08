Nesine 2. Lig'de 21. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Spor

Nesine 2. Lig'de 21. Hafta Sonuçları

Sarıyer Beyaz Grup'ta liderliğini korurken, Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor averajla önde.

08.02.2025 16:46
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Nesine 2. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer zirvedeki yerini korurken Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor averajla liderliği ele geçirdi.

Ligde bugün oynanan maçların ardından gruplara göre puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SARIYER21165051104153
2.BATMAN PETROLSPOR21151537181946
3.GMG KASTAMONUSPOR21136238172145
4.ALTINORDU21118240182241
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 0121124542212140
6.İSKENDERUNSPOR2198430181235
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR218853025532
8.BEYKOZ ANADOLUSPOR219482827131
9.FETHİYESPOR217772422228
10.1461 TRABZON FK2174102728-125
11.KIRKLARELİSPOR215882326-323
12.İNEGÖLSPOR215882227-523
13.E KOLEJİ ISPARTA 322141071723-622
14.KEPEZSPOR2055102229-720
15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR2137112236-1416
16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR2136121531-1615
17.ALTAY2152141846-2814
18.AFYONSPOR200119670-64-5
Not: Altay'ın 3, Afyonspor'un 6 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR21155147192850
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR21162342162650
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR21126340221842
4.MENEMEN FK21124540211940
5.ARTI DEĞER VANSPOR21123639211839
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI2197532211134
7.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ217953128330
8.KARACABEY BELEDİYESPOR218673432230
9.BUCASPOR 1928219572523229
10.MERKÜR JET ERBAASPOR218492936-728
11.SOMASPOR217592624226
12.KARAMAN FK216782624225
13.ANKARA DEMİRSPOR2151062928125
14.BELEDİYE DERİNCESPOR2138101837-1917
15.DİYARBEKİRSPOR212910925-1615
16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR2143142549-2412
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2123161146-359
18.GİRESUNSPOR2116141243-310
Not: Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'un üçer, Giresunspor'un 9 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA

Antalya, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 2. Lig'de 21. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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