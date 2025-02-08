Nesine 2. Lig'de 21. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer zirvedeki yerini korurken Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor averajla liderliği ele geçirdi.
Ligde bugün oynanan maçların ardından gruplara göre puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|21
|16
|5
|0
|51
|10
|41
|53
|2.BATMAN PETROLSPOR
|21
|15
|1
|5
|37
|18
|19
|46
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|21
|13
|6
|2
|38
|17
|21
|45
|4.ALTINORDU
|21
|11
|8
|2
|40
|18
|22
|41
|5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01
|21
|12
|4
|5
|42
|21
|21
|40
|6.İSKENDERUNSPOR
|21
|9
|8
|4
|30
|18
|12
|35
|7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|21
|8
|8
|5
|30
|25
|5
|32
|8.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|21
|9
|4
|8
|28
|27
|1
|31
|9.FETHİYESPOR
|21
|7
|7
|7
|24
|22
|2
|28
|10.1461 TRABZON FK
|21
|7
|4
|10
|27
|28
|-1
|25
|11.KIRKLARELİSPOR
|21
|5
|8
|8
|23
|26
|-3
|23
|12.İNEGÖLSPOR
|21
|5
|8
|8
|22
|27
|-5
|23
|13.E KOLEJİ ISPARTA 32
|21
|4
|10
|7
|17
|23
|-6
|22
|14.KEPEZSPOR
|20
|5
|5
|10
|22
|29
|-7
|20
|15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|21
|3
|7
|11
|22
|36
|-14
|16
|16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|21
|3
|6
|12
|15
|31
|-16
|15
|17.ALTAY
|21
|5
|2
|14
|18
|46
|-28
|14
|18.AFYONSPOR
|20
|0
|1
|19
|6
|70
|-64
|-5
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR
|21
|15
|5
|1
|47
|19
|28
|50
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|21
|16
|2
|3
|42
|16
|26
|50
|3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|21
|12
|6
|3
|40
|22
|18
|42
|4.MENEMEN FK
|21
|12
|4
|5
|40
|21
|19
|40
|5.ARTI DEĞER VANSPOR
|21
|12
|3
|6
|39
|21
|18
|39
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|21
|9
|7
|5
|32
|21
|11
|34
|7.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|21
|7
|9
|5
|31
|28
|3
|30
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|21
|8
|6
|7
|34
|32
|2
|30
|9.BUCASPOR 1928
|21
|9
|5
|7
|25
|23
|2
|29
|10.MERKÜR JET ERBAASPOR
|21
|8
|4
|9
|29
|36
|-7
|28
|11.SOMASPOR
|21
|7
|5
|9
|26
|24
|2
|26
|12.KARAMAN FK
|21
|6
|7
|8
|26
|24
|2
|25
|13.ANKARA DEMİRSPOR
|21
|5
|10
|6
|29
|28
|1
|25
|14.BELEDİYE DERİNCESPOR
|21
|3
|8
|10
|18
|37
|-19
|17
|15.DİYARBEKİRSPOR
|21
|2
|9
|10
|9
|25
|-16
|15
|16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|21
|4
|3
|14
|25
|49
|-24
|12
|17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|21
|2
|3
|16
|11
|46
|-35
|9
|18.GİRESUNSPOR
|21
|1
|6
|14
|12
|43
|-31
|0
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de 21. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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