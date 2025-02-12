Nesine 2. Lig'de Liderler Değişti - Son Dakika
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Nesine 2. Lig'de Liderler Değişti

22. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor lider oldu.

12.02.2025 19:21
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Nesine 2. Lig'de tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer zirvedeki yerini korurken, Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor liderliği Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'dan devraldı.

Geride kalan 22. hafta maçlarından sonra gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.SARIYER22165151133853
2.BATMAN PETROLSPOR 22161541192249
3.GMG KASTAMONUSPOR22137239182146
4.ALTINORDU22128243182544
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK22125542212141
6.İSKENDERUNSPOR 229853122935
7.BEYKOZ ANADOLUSPOR2210482927234
8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR228863028232
9.FETHİYESPOR227872422229
10.KIRKLARELİSPOR226882626026
11.1461 TRABZON FK2275102829-126
12.İNEGÖLSPOR226882327-426
13.KEPEZSPOR FUTBOL 2265112530-523
14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR2141071723-622
15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR2237122237-1516
16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR2237121531-1616
17.ALTAY2253141846-2815
18.AFYONSPOR210120673-67-5
Not: Altay'ın 3, Afyonspor'un 6 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR22163343172651
2.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR22155247202750
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR22136345222345
4.MENEMEN FK22125542231941
5.ARTI DEĞER VANSPOR22124641231840
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI22107533211237
7.KARACABEY BELEDİYESPOR229673633333
8.BUCASPOR 19282210572623332
9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK2271053229331
10.MERKÜR JET ERBAASPOR228592936-729
11.ANKARA DEMİRSPOR2261063028228
12.KARAMAN FK226882624226
13.SOMASPOR2275102625126
14.BELEDİYE DERİNCESPOR2239101938-1918
15.DİYARBEKİRSPOR 2229111027-1715
16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR2244142650-2413
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL2223171147-369
18.GİRESUNSPOR2216151248-360
Not: Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'un üçer, Giresunspor'un 9 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nesine 2. Lig'de Liderler Değişti - Son Dakika

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