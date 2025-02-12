Nesine 2. Lig'de Liderler Değişti

Nesine 2. Lig'de tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer zirvedeki yerini korurken, Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor liderliği Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'dan devraldı.
Geride kalan 22. hafta maçlarından sonra gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|22
|16
|5
|1
|51
|13
|38
|53
|2.BATMAN PETROLSPOR
|22
|16
|1
|5
|41
|19
|22
|49
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|22
|13
|7
|2
|39
|18
|21
|46
|4.ALTINORDU
|22
|12
|8
|2
|43
|18
|25
|44
|5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|22
|12
|5
|5
|42
|21
|21
|41
|6.İSKENDERUNSPOR
|22
|9
|8
|5
|31
|22
|9
|35
|7.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|22
|10
|4
|8
|29
|27
|2
|34
|8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|22
|8
|8
|6
|30
|28
|2
|32
|9.FETHİYESPOR
|22
|7
|8
|7
|24
|22
|2
|29
|10.KIRKLARELİSPOR
|22
|6
|8
|8
|26
|26
|0
|26
|11.1461 TRABZON FK
|22
|7
|5
|10
|28
|29
|-1
|26
|12.İNEGÖLSPOR
|22
|6
|8
|8
|23
|27
|-4
|26
|13.KEPEZSPOR FUTBOL
|22
|6
|5
|11
|25
|30
|-5
|23
|14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|21
|4
|10
|7
|17
|23
|-6
|22
|15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|22
|3
|7
|12
|22
|37
|-15
|16
|16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|22
|3
|7
|12
|15
|31
|-16
|16
|17.ALTAY
|22
|5
|3
|14
|18
|46
|-28
|15
|18.AFYONSPOR
|21
|0
|1
|20
|6
|73
|-67
|-5
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|22
|16
|3
|3
|43
|17
|26
|51
|2.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR
|22
|15
|5
|2
|47
|20
|27
|50
|3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|22
|13
|6
|3
|45
|22
|23
|45
|4.MENEMEN FK
|22
|12
|5
|5
|42
|23
|19
|41
|5.ARTI DEĞER VANSPOR
|22
|12
|4
|6
|41
|23
|18
|40
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|22
|10
|7
|5
|33
|21
|12
|37
|7.KARACABEY BELEDİYESPOR
|22
|9
|6
|7
|36
|33
|3
|33
|8.BUCASPOR 1928
|22
|10
|5
|7
|26
|23
|3
|32
|9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|22
|7
|10
|5
|32
|29
|3
|31
|10.MERKÜR JET ERBAASPOR
|22
|8
|5
|9
|29
|36
|-7
|29
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|22
|6
|10
|6
|30
|28
|2
|28
|12.KARAMAN FK
|22
|6
|8
|8
|26
|24
|2
|26
|13.SOMASPOR
|22
|7
|5
|10
|26
|25
|1
|26
|14.BELEDİYE DERİNCESPOR
|22
|3
|9
|10
|19
|38
|-19
|18
|15.DİYARBEKİRSPOR
|22
|2
|9
|11
|10
|27
|-17
|15
|16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|22
|4
|4
|14
|26
|50
|-24
|13
|17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|22
|2
|3
|17
|11
|47
|-36
|9
|18.GİRESUNSPOR
|22
|1
|6
|15
|12
|48
|-36
|0
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de Liderler Değişti - Son Dakika
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