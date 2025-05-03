Nesine 2. Lig'de Şampiyonlar ve Düşen Takımlar Belli Oldu

Nesine 2. Lig'de 34. ve son hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek şampiyon oldu ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
Beyaz Grup'ta ise deplasmanda İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, şampiyonluğunu ilan ederek üst lige çıktı.
Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un ardından düşen 3. takım, deplasmanda Ankara Demirspor'a 4-0 yenilen Diyarbekirspor oldu.
Play-off
Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, ligi 2. sırada bitirerek doğrudan 3. tura kaldı.
Kırmızı Grup'ta ise Karacabey Belediyespor, adını play-off'a yazdıran son ekip oldu.
Play-off'ta ikinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.
Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.
Puan durumu
Nesine 2. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR
|34
|22
|8
|4
|84
|34
|50
|74
|2.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|34
|22
|6
|6
|68
|30
|38
|72
|3.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|34
|21
|7
|6
|65
|34
|31
|70
|4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|34
|19
|7
|8
|62
|37
|25
|64
|5.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|34
|18
|8
|8
|62
|36
|26
|62
|6.KARACABEY BELEDİYESPOR
|34
|17
|7
|10
|54
|42
|12
|58
|7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
|34
|16
|8
|10
|55
|36
|19
|56
|8.BUCASPOR 1928
|34
|15
|6
|13
|42
|47
|-5
|48
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|34
|11
|14
|9
|55
|45
|10
|47
|10.MERKÜR JET ERBAASPOR
|34
|14
|5
|15
|53
|63
|-10
|47
|11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|34
|10
|14
|10
|43
|39
|4
|44
|12.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|34
|10
|11
|13
|49
|58
|-9
|41
|13.SOMASPOR
|34
|11
|7
|16
|41
|42
|-1
|40
|14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.
|34
|8
|7
|19
|32
|52
|-20
|31
|15.BELEDİYE DERİNCESPOR
|34
|7
|10
|17
|35
|63
|-28
|31
|16.DİYARBEKİRSPOR
|34
|7
|10
|17
|21
|44
|-23
|31
|17.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|34
|4
|4
|26
|32
|92
|-60
|13
|18.GİRESUNSPOR
|34
|1
|7
|26
|20
|79
|-59
|1
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|34
|25
|7
|2
|80
|22
|58
|82
|2.BATMAN PETROLSPOR
|34
|26
|2
|6
|64
|24
|40
|80
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|34
|19
|12
|3
|57
|29
|28
|69
|4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
|34
|19
|8
|7
|62
|30
|32
|65
|5.ALTINORDU
|34
|16
|11
|7
|57
|35
|22
|59
|6.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|34
|15
|8
|11
|47
|46
|1
|53
|7.İSKENDERUNSPOR
|34
|13
|11
|10
|49
|38
|11
|50
|8.1461 TRABZON FK
|34
|13
|8
|13
|44
|37
|7
|47
|9.FETHİYESPOR
|34
|11
|10
|13
|32
|40
|-8
|43
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|34
|10
|11
|13
|45
|52
|-7
|41
|11.KIRKLARELİSPOR
|34
|10
|10
|14
|42
|44
|-2
|40
|12.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|34
|10
|9
|15
|44
|40
|4
|39
|13.İNEGÖLSPOR
|34
|10
|11
|13
|42
|51
|-9
|38
|14.KEPEZSPOR FUTBOL
|34
|9
|9
|16
|37
|46
|-9
|36
|15.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|34
|7
|12
|15
|33
|51
|-18
|33
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|34
|7
|8
|19
|39
|52
|-13
|29
|17.ALTAY
|34
|10
|4
|20
|33
|64
|-31
|25
|18.AFYONSPOR KULÜBÜ
|34
|0
|1
|33
|6
|112
|-106
|-5
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de Şampiyonlar ve Düşen Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
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