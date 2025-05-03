Nesine 2. Lig'de Şampiyonlar ve Düşen Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
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Nesine 2. Lig'de Şampiyonlar ve Düşen Takımlar Belli Oldu

Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor şampiyon olurken, Beyaz Grup'ta Sarıyer üst lige çıktı. Diyarbekirspor düştü.

03.05.2025 17:50
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Nesine 2. Lig'de 34. ve son hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek şampiyon oldu ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Beyaz Grup'ta ise deplasmanda İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, şampiyonluğunu ilan ederek üst lige çıktı.

Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un ardından düşen 3. takım, deplasmanda Ankara Demirspor'a 4-0 yenilen Diyarbekirspor oldu.

Play-off

Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, ligi 2. sırada bitirerek doğrudan 3. tura kaldı.

Kırmızı Grup'ta ise Karacabey Belediyespor, adını play-off'a yazdıran son ekip oldu.

Play-off'ta ikinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.

Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

Puan durumu

Nesine 2. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR34228484345074
2.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR34226668303872
3.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR34217665343170
4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ34197862372564
5.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ34188862362662
6.KARACABEY BELEDİYESPOR341771054421258
7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.341681055361956
8.BUCASPOR 192834156134247-548
9.ANKARA DEMİRSPOR341114955451047
10.MERKÜR JET ERBAASPOR34145155363-1047
11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ341014104339444
12.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK341011134958-941
13.SOMASPOR34117164142-140
14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.3487193252-2031
15.BELEDİYE DERİNCESPOR34710173563-2831
16.DİYARBEKİRSPOR 34710172144-2331
17.ÜLKEA NAZİLLİSPOR3444263292-6013
18.GİRESUNSPOR3417262079-591
NOT: Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'un 3, Giresunspor'un 9 puanı silindi.

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.SARIYER34257280225882
2.BATMAN PETROLSPOR 34262664244080
3.GMG KASTAMONUSPOR341912357292869
4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK34198762303265
5.ALTINORDU341611757352259
6.BEYKOZ ANADOLUSPOR 34158114746153
7.İSKENDERUNSPOR 3413111049381150
8.1461 TRABZON FK34138134437747
9.FETHİYESPOR341110133240-843
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR341011134552-741
11.KIRKLARELİSPOR341010144244-240
12.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR34109154440439
13.İNEGÖLSPOR341011134251-938
14.KEPEZSPOR FUTBOL 3499163746-936
15.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR34712153351-1833
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR3478193952-1329
17.ALTAY34104203364-3125
18.AFYONSPOR KULÜBÜ3401336112-106-5
NOT: İnegölspor ve Altay'ın 3, Afyonspor'un 6 puanı silindi.

Kaynak: AA

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