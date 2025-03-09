Nesine 2. Lig'de Sıralama Değişti - Son Dakika
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Nesine 2. Lig'de Sıralama Değişti

26. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta liderlik, Motolux 68 Aksarayspor'a geçti.

09.03.2025 18:16
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Nesine 2. Lig'de sona eren 26. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta liderlik el değiştirdi.

Ligde 26. haftanın tamamlanmasından sonra Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor liderliği Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'dan devraldı. Beyaz Grup'ta ise Sarıyer koltuğunu muhafaza etti.

İki grupta oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR25175350203056
2.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR25167250222855
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR25156452252751
4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ25146549262348
5.ARTI DEĞER VANSPOR FK25136647262145
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI25127636231343
7.BUCASPOR 19282412573025538
8.KARACABEY BELEDİYESPOR2510693937236
9.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR2581073436-234
10.ANKARA DEMİRSPOR2571263531433
11.MERKÜR JET ERBAASPOR2595113343-1032
12.SOMASPOR2585123027329
13.KARAMAN FK2561093029128
14.BELEDİYE DERİNCESPOR2559112140-1924
15.DİYARBEKİRSPOR2539131230-1818
16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR2544172758-3113
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2434171247-3513
18.GİRESUNSPOR2516181456-420
Not: Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'un üçer, Giresunspor'un ise 9 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SARIYER25186162154760
2.BATMAN PETROLSPOR25191546202658
3.ALTINORDU25139347222548
4.GMG KASTAMONUSPOR24139240192148
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 0125136643222145
6.İSKENDERUNSPOR25118636241241
7.BEYKOZ ANADOLUSPOR2510693034-436
8.KIRKLARELİSPOR258983127433
9.FETHİYESPOR258982624233
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR258983436-233
11.1461 TRABZON FK2586113132-130
12.İNEGÖLSPOR257992736-927
13.E KOLEJİ ISPARTA 322551192127-626
14.KEPEZSPOR2567122735-825
15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR2557132634-822
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR2548132640-1420
17.ALTAY2563162050-3018
18.AFYONSPOR240123682-76-5
Not: İnegölspor ve Altay'ın üçer, Afyonspor'un 6 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA

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