Nesine 2. Lig'de Sıralama Değişti

Nesine 2. Lig'de sona eren 26. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta liderlik el değiştirdi.
Ligde 26. haftanın tamamlanmasından sonra Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor liderliği Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'dan devraldı. Beyaz Grup'ta ise Sarıyer koltuğunu muhafaza etti.
İki grupta oluşan puan durumları şöyle:
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|25
|17
|5
|3
|50
|20
|30
|56
|2.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR
|25
|16
|7
|2
|50
|22
|28
|55
|3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|25
|15
|6
|4
|52
|25
|27
|51
|4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|25
|14
|6
|5
|49
|26
|23
|48
|5.ARTI DEĞER VANSPOR FK
|25
|13
|6
|6
|47
|26
|21
|45
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|25
|12
|7
|6
|36
|23
|13
|43
|7.BUCASPOR 1928
|24
|12
|5
|7
|30
|25
|5
|38
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|25
|10
|6
|9
|39
|37
|2
|36
|9.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|25
|8
|10
|7
|34
|36
|-2
|34
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|25
|7
|12
|6
|35
|31
|4
|33
|11.MERKÜR JET ERBAASPOR
|25
|9
|5
|11
|33
|43
|-10
|32
|12.SOMASPOR
|25
|8
|5
|12
|30
|27
|3
|29
|13.KARAMAN FK
|25
|6
|10
|9
|30
|29
|1
|28
|14.BELEDİYE DERİNCESPOR
|25
|5
|9
|11
|21
|40
|-19
|24
|15.DİYARBEKİRSPOR
|25
|3
|9
|13
|12
|30
|-18
|18
|16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|25
|4
|4
|17
|27
|58
|-31
|13
|17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|24
|3
|4
|17
|12
|47
|-35
|13
|18.GİRESUNSPOR
|25
|1
|6
|18
|14
|56
|-42
|0
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|25
|18
|6
|1
|62
|15
|47
|60
|2.BATMAN PETROLSPOR
|25
|19
|1
|5
|46
|20
|26
|58
|3.ALTINORDU
|25
|13
|9
|3
|47
|22
|25
|48
|4.GMG KASTAMONUSPOR
|24
|13
|9
|2
|40
|19
|21
|48
|5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01
|25
|13
|6
|6
|43
|22
|21
|45
|6.İSKENDERUNSPOR
|25
|11
|8
|6
|36
|24
|12
|41
|7.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|25
|10
|6
|9
|30
|34
|-4
|36
|8.KIRKLARELİSPOR
|25
|8
|9
|8
|31
|27
|4
|33
|9.FETHİYESPOR
|25
|8
|9
|8
|26
|24
|2
|33
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|25
|8
|9
|8
|34
|36
|-2
|33
|11.1461 TRABZON FK
|25
|8
|6
|11
|31
|32
|-1
|30
|12.İNEGÖLSPOR
|25
|7
|9
|9
|27
|36
|-9
|27
|13.E KOLEJİ ISPARTA 32
|25
|5
|11
|9
|21
|27
|-6
|26
|14.KEPEZSPOR
|25
|6
|7
|12
|27
|35
|-8
|25
|15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|25
|5
|7
|13
|26
|34
|-8
|22
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|25
|4
|8
|13
|26
|40
|-14
|20
|17.ALTAY
|25
|6
|3
|16
|20
|50
|-30
|18
|18.AFYONSPOR
|24
|0
|1
|23
|6
|82
|-76
|-5
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de Sıralama Değişti - Son Dakika
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