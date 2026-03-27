Nesine 2. Lig'de Yükselme Yarışı Kızışıyor

27.03.2026 11:43
Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig'e yükselme yolunda avantajlı pozisyonda.

Normal sezon heyecanının sona yaklaştığı Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, Kırmızı Grup'ta ise Bursaspor son haftalara 1. Lig'e yükselme yolunda avantajlı girdi.

İki grupta toplam 37 takımın yer aldığı Nesine 2. Lig'de grup liderleri doğrudan 1. Lig vizesi alacak. İki gruptan birer ekibin daha 1. Lig'e çıkacağı ligde liderleri takip eden dörder takım play-off oynamaya hak kazanacak. 19 takımlı Beyaz Grup'ta 4, 18 ekibin yer aldığı Kırmızı Grup'ta ise 3 takım lige veda edecek.

Ligde normal sezonun 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla sona erecek.

Beyaz Grup'ta 33. hafta, Kırmızı Grup'ta 30. hafta müsabakaları yarın ve pazar günü oynanacak.

Beyaz Grup

Grupta 70 puanla lider durumda bulunan Batman Petrolspor, en yakın rakibi Muğlaspor'un 5 puan önünde yer alıyor. Muğlaspor'u 55 puanlı Adana 01 FK, 54 puana sahip Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve elli üçer puanlı Seza Çimento Elazığspor ve İskenderunspor takip ediyor.

Son 6 maç

Beyaz Grup'ta 34. haftada birbirlerine rakip olacak ilk 2 sıradaki Batman Petrolspor ve Muğlaspor'un kalan maçları şöyle:

Batman Petrolspor: GMG Kastamonuspor (D), Muğlaspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor (D), Beykoz Anadoluspor, Bucaspor 1928 (D), Kepezspor

Muğlaspor: Altınordu, Batman Petrolspor (D), Karacabey Belediyespor, Karaman FK (D), Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, GMG Kastamonuspor (D)

Toplam 4 ekibin ligden düşeceği grupta 15 puanlı Bucaspor 1928, 17 puanı bulunan Karaman FK, 22 puanlı Altınordu ile yirmi üçer puanla son 6 haftaya giren Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor lige veda etmeye en yakın adaylar.

Kırmızı Grup

En yakın rakibi Aliağa Futbol'un 5 puan önünde lider durumda bulunan 67 puanlı Bursaspor, kalan 5 haftada bu avantajını koruyarak 1. Lig'e dönmenin hesaplarını yapıyor.

İlk 2 sırayı takip eden 61 puanlı Mardin 1969, 58 puana ulaşan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ve 57 puana sahip Muşspor play-off barajında bulunuyor.

İlk iki takımın kalan maçları

Kırmızı Grup'ta 1. Lig için iddiasını sürdüren iki ekibin son haftada birbirlerine rakip olacağı ligde, Bursaspor ve Aliağa Futbol'un maç programı şöyle:

Bursaspor: Fethiyespor (D), Mardin 1969, Ankara Demirspor (D), Somaspor, Aliağa Futbol (D)

Aliağa Futbol: ISBAŞ Isparta 32, Granny's Waffle Kırklarelispor (D), Menemen FK, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (D), Bursaspor

Düşen takımların belli olduğu grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yanı sıra Adanaspor gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
AK Parti genç işsizler için harekete geçti Yasal düzenleme geliyor AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Fabrika yaktıran İsrail gerçeği 20 yıl hapsi isteniyor Fabrika yaktıran İsrail gerçeği! 20 yıl hapsi isteniyor

11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
10:17
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
