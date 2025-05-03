Nesine 2. Lig'de son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından play-off 1. tur maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta aynı gün oynanacak play-off maçlarının programı şu şekilde:
Beyaz Grup
8 Mayıs Perşembe:
16.00 GMG Kastamonuspor- Beykoz Anadoluspor (Gazi)
16.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK- Altınordu (Ali Hoşfikirer)
Kırmızı Grup
8 Mayıs Perşembe:
16.00 Motolux 68 Aksarayspor- Karacabey Belediyespor (Dağılgan)
20.00 Menemen FK-Artı Değer Vanspor FK (Menemen İlçe)
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig Play-off Programı Açıklandı - Son Dakika
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