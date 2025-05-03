Nesine 2. Lig Play-off Programı Açıklandı

Nesine 2. Lig'de son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından play-off 1. tur maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta aynı gün oynanacak play-off maçlarının programı şu şekilde:

Beyaz Grup

8 Mayıs Perşembe:

16.00 GMG Kastamonuspor- Beykoz Anadoluspor (Gazi)

16.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK- Altınordu (Ali Hoşfikirer)

Kırmızı Grup

8 Mayıs Perşembe:

16.00 Motolux 68 Aksarayspor- Karacabey Belediyespor (Dağılgan)

20.00 Menemen FK-Artı Değer Vanspor FK (Menemen İlçe)