Nesrin Baş, Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri'nde olimpiyat kotası aldı - Son Dakika
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Nesrin Baş, Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri'nde olimpiyat kotası aldı

Nesrin Baş, Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri\'nde olimpiyat kotası aldı

Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş, Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri kadınlar 62 kilo yarı finalinde Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

10.05.2024 23:29
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Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri kadınlar 62 kilo yarı finalinde Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenen Nesrin Baş, olimpiyat kotası aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun ev sahipliğinde 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon Müsabakaları'nda, kadınlar 62 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş, Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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