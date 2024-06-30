Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika
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Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 62 kiloda mücadele edecek ve kürsüye çıkmayı hedefliyor. Bugüne kadar kazandığı 14 madalya ile dikkat çeken Baş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek olimpiyat öncesi hayır dualarını aldı. Kadınların güreşte başarılı olabileceğini vurgulayan Baş, kendine olan güveninin şampiyonluklarla arttığını belirtti ve Paris'te altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırmak istediğini söyledi.

30.06.2024 11:23
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 62 kiloda katılacak milli güreşçi Nesrin Baş, kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Bugüne kadar katıldığı turnuvalarda 2 dünya, 3 Avrupa, 1 de Balkan şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 madalya kazanan Nesrin Baş, Paris 2024 öncesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Nesrin Baş AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Hedefim Paris'te yapılacak olimpiyatlarda altın madalya almak, İstiklal Marşı'mızı olimpiyat şampiyonu olarak okutmak. Rektörümüzü ve hocalarımızı ziyaret ederek olimpiyatlardan önce hayır dualarını aldım çünkü duaya çok ihtiyacımız var." dedi.

Güreşin erkek sporu olarak bilindiğini belirten milli sporcu, şöyle devam etti:

"Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok. Güreşe başladığımda ilk zamanlar çok tepki aldım. 'Kadından güreşçi mi olur, kadın spor mu yapar?' dediler. Bu ön yargıları başarılarımla sildiğimi düşünüyorum. İlk zamanlarda bana destek olunmadı. Gizli gizli güreş antrenmanlarıma gittim. Çok şükür, çok güzel ivme kazandım. Tokat'tan Ankara Elmadağ'daki kampımıza gideceğim. Orada 10 günlük kampımız var. 4 günlük ara, sonra olimpiyat kampımız olacak. Olimpiyata hazırlık için kampımıza devam edeceğiz."

"Şampiyon oldukça kendime olan güvenim arttı"

Nesrin Baş, güreşteki ilk yıllarında kendisinin de bu kadar büyük başarılar beklemediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bana birisi gelip 'Dünya ve Avrupa şampiyonu olacaksın, olimpiyata gideceksin' deseydi asla inanmazdım. Bu başarımı çok çalışarak ve emek vererek kazandığımı düşünüyorum. Başlarda inanmadım, sonra dereceler yaptıkça Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Şampiyon oldukça kendime olan güvenim arttı. Çok stresli ve heyecanlı bir şey, gurur verici. Turhal'ın küçük Kargın köyünü bir kadın olarak ben temsil edeceğim. Çok mutlu ve gururluyum. Bizi dualar ayakta tutuyor. İnşallah olimpiyat madalyam ile Tokat'ıma, Turhal'ıma dönmek istiyorum."

Kaynak: AA

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