Net Global Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı beyazlı futbolcular 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.