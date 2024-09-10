Sivasspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gaziantep FK maçını kazanmak istediklerini söyledi. Uygun, takımın eksikliklerini gidermek için milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca transfer çalışmalarının devam ettiğini ve Emre Mor gibi yetenekli futbolcuları kadroya katmak istediklerini ifade etti.

10.09.2024 14:19
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Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahalarında oynayacakları Gaziantep FK maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Uygun, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımların eksikliklerini giderdiğini belirten Uygun, "Türk futbolunda birçok sorunla ilgili söylemlerde bulunuyoruz. Malum sahalarımızın durumu ortada. Bununla beraber genel anlamda eksikler var. Herkesin milli maç arasında bunları en iyi şekilde tamamlamaya çalıştığı düşüncesindeyim." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekipte de takıma geç katılan transferleri lige hazırladıklarını aktaran Uygun, "Biz de aramıza 3 ay sonra katılan yaklaşık 5 arkadaşımızın dördünü en azından bu arada hazırladık. Biri tam hazır değil tabii, bizim için iyi geldi." diye konuştu.

"Güçlü bir takıma karşı maç yapacağız"

Ligde Gaziantep FK ile önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren Bülent Uygun, şunları kaydetti:

"Evimizde Gaziantep FK gibi çok önemli ve güçlü bir takıma karşı maç yapacağız. Burada takımın sahibi olan 12. adamın, taraftarların itici güç olması lazım. Zor bir maçta onların desteğiyle evimizde kazanarak hem onları mutlu etmek istiyoruz hem de bu süreç içerisinde yeni yapılanmanın eksiklerini tamamlamak adına böyle bir galibiyete ihtiyacımız var. İyi bir takım olduğunu da biliyoruz, kadro yapısı itibarıyla da iyi bir kadroya sahipler. Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanan taraf Allah'ın izniyle inşallah biz oluruz."

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine Uygun, yönetime belli isimleri verdiğini ifade etti.

Uygun, transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bunların arasında Türkiye liginde oynayan 4-5 isimle beraber büyük takımlarımızdaki futbolcularımız da var." dedi.

Fenerbahçe forma giyen Emre Mor'un adının Sivasspor ile anıldığının belirtilmesi üzerine Uygun, şöyle devam etti:

"Emre Mor, çok beğendiğim, çok enteresan ve çok yetenekli. Yani bir nevi Messi'nin özelliklerine sahip bir yetenek. Emre'yi çok beğenirim. Çok zor hayat şartları yaşayıp ama çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu, olursa tabii ki mutlu olurum. Biri sağ açık olmak üzere özellikle süratli olması anlamında söylüyorum, bir kenar adamı iki de Türk futbolcu almak zorundayız. Alternatifi yaratmak zorundayız, orta saha anlamında alternatifimiz yok."

Uygun, genç futbolcuların takıma kazandırılması anlamında da çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Dün itibarıyla gençlerimiz BAL Ligi'nde olan Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü ile hazırlık maçı yaptı. O maçta bile galip gelemediler. Dolayısıyla gençlerimizin oynamaya ihtiyacı var. O yüzden elimizdeki Türk alternatifini arttırmak zorundayız ve kadro yapımızı genişletelim ki rekabet ortaya çıksın." şeklinde konuştu.

Antrenman

Net Global Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çıkış ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik maçla tamamladı.

Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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